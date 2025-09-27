Vatandaşı 199 bin 520 TL dolandıran şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçesi Kazancılar Çarşısı içerisinde meydana gelen “Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılarak Bir Vatandaşın 199 bin 520 TL Dolandırılması” olayı ile ilgili Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliklerince yürütülen araştırmalar neticesinde 128 saatlik kamera incelemeleri sonucunda; “Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılarak Bir Vatandaşın 199 bin 520 TL Dolandırılması” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. (43), yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.