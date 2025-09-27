  • Haberler
  • Gündem
  • Vatandaşı 199 bin 520 TL dolandıran şahıs yakalandı

Vatandaşı 199 bin 520 TL dolandıran şahıs yakalandı

Melikgazi'de 'Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılarak Bir Vatandaşın 199 bin 520 TL Dolandırılması' olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda olayın şüphelisi M.T. (43) yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Vatandaşı 199 bin 520 TL dolandıran şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçesi  Kazancılar Çarşısı içerisinde meydana gelen “Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılarak Bir Vatandaşın 199 bin 520 TL Dolandırılması” olayı ile ilgili Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliklerince yürütülen araştırmalar neticesinde 128 saatlik kamera incelemeleri sonucunda; “Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılarak Bir Vatandaşın 199 bin 520 TL Dolandırılması” olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.T. (43), yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Akar'dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: '86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok'
Akar’dan Dünya Gündemine ve Milli Birliğe Vurgu: “86 Milyon Tek Yürek Olursa Aşamayacağımız Engel Yok”
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
İNOVDER İno Business programı düzenlendi
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
40 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu 11 kişi yakalandı
Kayseri'de yasa dışı bahis çetesi operasyonu; 11 kişi yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Narko-Asayiş uygulamasında 74 şahıs yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kadın yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!