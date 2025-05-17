Vatandaşı rahatsız eden maskeli kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, maske takarak vatandaşlara rahatsızlık veren şahıs yakalandı.

Vatandaşı rahatsız eden maskeli kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri "Maskeli Kişi Bu Kez Meydanda Yaşlılara Dadandı" konulu paylaşım üzerine harekete geçti. 
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda maske takarak vatandaşlara rahatsızlık veren M.A.(29), Güven Timlerine bağlı ekiplerce tespit edilerek bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

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