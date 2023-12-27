Vatandaşın asgari ücret talebi ne?

Asgari Ücret görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Gözler 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaş ise asgari ücretin 20 bin lira civarında olmasını bekliyor.

Asgari ücretten 20 bin lira civarında beklentisi olduğunu dile getiren vatandaş Ethem Ünsal, “Beklentim 20 bin lira civarlarında, asgari ücrete zam geldiğinde zaten ürünlere de doğrudan zam geliyor, paramız eriyip gidiyor. Erkilet’te bile kiralar 8-10 bin lira civarında, geçinebilmek için en az 20-25 bin lira gelir elde etmek gerekiyor. İşverenin bu noktada kaybettiği bir şey yok, 50 bin lira da 60 bin lira da verebilir, zaten devlet ona teşvik veriyor. İşletmeler gelirine gelir katıyor, olan işçiye/asgari ücretliye oluyor. Bugün aldığın şeyin fiyatı yarın değişiyor, olan çalışanın parasına oluyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaş Sabri Yiğitoğlu ise, “20 bin liradan aşağı olması normal karşılanamaz. Türkiye’nin de şartları malûm, 15 ila 17 bin lira arasında olacak gibi görünüyor. Çalışanlarla emekliler arasındaki makas da açıldı, bu süreçte emeklilerin mağduriyeti de giderilmeli. Yeni zamma göre işverenler de fedakârlıklar yapmalılar, devlet de bu süreçte destek sağlamalı. Madem ki sosyal devlet anlayışı belirleniyor, devlet de üzerine düşeni yapmalı, sosyal devlet ise insanların yüzünü güldürmelidir” dedi.

‘ASGARİ ÜCRET MİNİMUM 40 BİN LİRA OLMALI’

Asgari ücretin 40 bin lira olması gerektiğini ifade eden vatandaş Tacettin Yıldırım da, “Kiralık evler 15 bin lira, durum böyleyken asgari ücret minimum 40 bin lira olmalı. Küçük esnaflar zaten bitik durumda, parayı büyük işletmeler, zenginler getiriyor. Küçük esnaf zaten para kazanamıyor” dedi.

Bir diğer vatandaş Bedir Uğurlu ise, “17-18 bin lira olmalı çünkü ev kiraları 9-10 bin liralara kadar çıktı. 20 bin liranın altında olmaması gerekli aslında, işverenler de ihraç edeceği ürünlerin/malların fiyatlarını biraz daha yükseltip işçisine maaş artışı olarak yansıtabilirse hoş olabilir” diye konuştu.

Maaş zamlarının ürünlerdeki fiyat artışları durdurulmadığı müddetçe hiçbir öneminin olmadığını vurgulayan bir vatandaş da, “asgari ücret 20 bin lira da olsa önemli olan alım gücünün, refahın yükselmesidir. Asgari ücret 17 bin 500 lira olsa, 115 liralık ürün de zaten 180 liraya çıkıyor” dedi.