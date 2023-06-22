Vatandaşın kurban pazarlığı belediye başkanından

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Kesim ve Satış Yeri’ni ziyareti sırasında, kurbanlık almaya gelen bir vatandaş adına pazarlığa dahil oldu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 130 bin metrekare alana kurulu, 200 adet büyükbaş hayvan satış alanı, 84 adet küçükbaş hayvan satış alanı, 3 bin araçlık otopark, 3 adet büyükbaş kesim ünitesi, 2 adet küçükbaş kesim ünitesi, dinlenme ve bekleme alanlarına sahip Erkilet Bülbül Pınarı Kurban Kesim ve Satış Yeri’nde incelemelerde bulundu. Kesim alanlarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar daha sonra kurban satış alanına geçerek incelemeler yaptı. Satış alanında gezerken kurban almaya gelen bir vatandaşın kendisinden pazarlık konusunda yardım istemesi üzerine Başkan Çolakbayrakdar, satıcı ile pazarlık etti.

Çetin geçen pazarlığın ardından vatandaş kurbanlığını 6 bin 500 TL’ye satın aldı.