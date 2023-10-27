Vatandaşlar, dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; meydan bölgesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler ayrıca dolandırıcılık olaylarının muhtemel mağduru olmamaları için vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler de yaptı.