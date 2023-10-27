Vatandaşlar, dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
- 27.10.2023 15:50
- Güncelleme: 27.10.2023 15:50
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri; meydan bölgesinde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ekipler ayrıca dolandırıcılık olaylarının muhtemel mağduru olmamaları için vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler de yaptı.
İHA
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