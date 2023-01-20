'Vatandaşları kentsel dönüşüme sıcak ve soğuk bakanlar olarak ikiye ayırıyoruz'

Gülmez, “Kentsel dönüşümlerde ilk etapta insanlarla konuşurken, bu olaya sıcak ve soğuk bakanlar olarak ikiye ayırıyoruz. Sıcak bakanlara şirketimizi, yapılacak olan daireyi, kaç metre kare olacağını, dairenin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini anlatmaya çalışıyoruz. Diğer soğuk ve kuşkucu davranan insanların da kuşkularını ortadan kaldırabilmek için gerekli olan izahatlar da bulunuyoruz” dedi.



Gülsan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülmez, 2023 yılında gerçekleştirecekleri kentsel dönüşüm projelerinden bahsetti. 2021 yılının sonunda başladıkları kentsel dönüşüm binalarının bulunduğunu söyleyen Gülmez, Kiçiköy mahallesinde 46 dairelik projenin 3’üncü ayda anahtarı teslim edeceklerini ifade etti. Gülmez, “Bizim 2021 yılının sonu itibariyle sözleşme yaptığımız, başladığımız kentsel dönüşüm binalarımız mevcut. Kiçiköy mahallesinde 46 dairelik bir projenin temelini geçen senenin 4’üncü ayında attık, 3’üncü ayda inşallah insanlara anahtarlarını teslim edeceğiz. Bunlarla beraber yapmış olduğumuz sözleşmelerle insanlara güven verdikten sonra toplam 900 dairenin sözleşmelerini hazırladık, elbette tamamen sözleşmesi biten, kentsel dönüşüme tamamen uygun olan projelerimizin yıkımlarını gerçekleştirdik. 4 bloğumuzun da 4'üncü ayın sonunda temellerini atıp başlamayı hedefliyoruz. Diğer projelerimizin de hepsi Kentsel dönüşümlü. Bu saatten sonra da Gülsan İnşaat olarak elimizden geldiği kadar kentsel dönüşümlere önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

‘VATANDAŞLARI KENTSEL DÖNÜŞÜME SICAK VE SOĞUK BAKANLAR OLARAK İKİYE AYIRIYORUZ’

Kentsel dönüşümlerde bazı sıkıntıların yaşandığını bu nedenle sürelerde uzamalar olduğunu dile getiren Gülmez, “Biz kentsel dönüşümlerde ilk etapta insanlarla konuşurken, bu olaya sıcak ve soğuk bakanlar olarak ikiye ayırıyoruz. Sıcak bakanlara şirketimizi, yapılacak olan daireyi, kaç metre kare olacağını, dairenin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini anlatmaya çalışıyoruz. Diğer soğuk ve kuşkucu davranan insanların da kuşkularını ortadan kaldırabilmek için gerekli olan izahatlar da bulunuyoruz. Kentsel dönüşüm başlı başına zaten bir meslek bunu bilmek gerekiyor. Kentsel dönüşümde 3’te 2 çoğunluğu sağladıktan sonra geriye kalan 3’te 2 mecburi o karara uymak zorunda kalıyor. Kentsel dönüşümün bazı sıkıntıları var. Kentsel dönüşümde vasi atanması gereken aklı başında olmayan bazı maliklerimiz oluyor bu süreci biraz uzatabiliyor. En çok uzatanlardan birisi ise vefat eden daire sahiplerinin varisleri arasında birbirlerine açmış oldukları davalardır. Bu davaların sonuçlanması tamamen mahkeme kararına bağlı, bu dava sonuçlanana kadar hiçbir şekilde burada müteahhit firmalar bir işlem yapamıyorlar. Bu yüzden bu işe girecek olan müteahhitlerin ve maliklerin böyle bir olayın olup olmadığını bilmeleri menfaatlerine olur. Böyle bir olay varsa kendi aralarında dava açmışlarsa bu dava sonuçlanana kadar hiçbir şekilde oturan malikleri evlerinden çıkarmamalarını, oturan maliklerin de evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Bu davanın sonuçlanması şart” ifadelerini kullandı.

‘İNSANLARA VEREBİLECEĞİMİZ METREKARENİN EN YÜKSEĞİNİ SUNUYORUZ’

Kentsel dönüşüm projelerinde metrekaresi yüksek olan maliklerin arsalarını baz alarak küçük olanlara da büyük daire yapıp teslim ettiklerini söyleyen Gülmez, “Site bazında çözmüş olduğumuz yerlerde değişik metre karelerde arsalar oluyor. Bunların her biri net 500-600 metre bazında değiller, düşük veya fazla olan arsalar olabiliyor. Biz burada baz alırken en büyük metre kareyi baz alarak insanlara verebileceğimiz metrekarenin en yükseğini sunuyoruz. Yani kimsenin hakkını birbirine geçirmiyoruz. Çünkü küçük olandan şu kadar para alacağız, büyük olandan şu kadar para alacağız dersek bu işin sonunu getiremeyiz. Bu sebepten dolayı metrekaresi yüksek olan maliklerin arsalarını baz alarak küçük olanlara da büyük daire yapıp teslim ediyoruz. Bu da herkesi memnun ediyor" şeklinde konuştu.



2023 yılı hedeflerinden bahseden Gülmez şunları ifade etti: “Bizim 2023 yılında ilk hedefimiz bu senenin sonunda Sayın sitelerini teslim etmek, Tek sitesinde de 15 gün içerisinde temel atacağız. Orada 30 dairemiz mevcut. Tekin ve Özgür sitelerinin birleşimi olan bir bölgemiz var Harman mahallemizde, toplam 130 daireden oluşmakta, 4’üncü ay içerisinde buranın temellerini atıp 2024 yılının sonuna teslim etmeyi hedefliyoruz. Ardından 96 evler diye bahsettiğimiz Ulus85 projemiz var. Toplamda 280 dairelik bir bölge orada da 6’ncı ayın sonu 7’nci ayın içerisinde projelerimize başlayıp 36 ay içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. 9’uncu ay itibariyle Eras ve Sipahi sitesi Yenidoğan bölgesinde toplamda 230 daire bulunan bir bölgemiz orayı da 9’uncu ayda kentsel dönüşüm işlemlerini bitirip insanlara evlerinden çıkmaları için ricada bulunacağız. 2024 yılının 2’nci 3'üncü ayında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Burada en büyük projemiz emniyet sitesi. Burada sözleşmelerimiz başlamış olup 3’te 2 çoğunluğu da sağlamış bulunmaktayız. Buranın da yıl sonunda sözleşmelerin bitmesi durumunda, eski binaları teslim alıp 2024 yılı Haziran ayında da buranın projelerine başlamayı planlıyoruz.”