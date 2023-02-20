'Vatandaşlarımız altın ve dövizlerini bozdurarak deprem bölgesi için seferber oldu'

 Birçok vatandaşın deprem bölgesine yardım için altın ve dövizlerini bozdurduğunu ifade eden Sarraf İhsan Gülderdi 'Bundan sonra da yaralar sarılıncaya kadar bu süreç devam edecek' dedi.  

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  • 20.02.2023 20:02
  • Güncelleme: 20.02.2023 20:02
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'Vatandaşlarımız altın ve dövizlerini bozdurarak deprem bölgesi için seferber oldu'

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elâzığ illerinde yıkıma sebep oldu.

Deprem bölgesine Sarraflar olarak ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten Sarraf Gülderdi “6 Şubat'tan beri sarraflar olarak buruk bir şekilde iş yerlerimizi açıyoruz. Gözümüz kulağımız deprem bölgelerinde, depremden sonra da Sarraflar ve Kuyumcular Derneği olarak da bir kampanya başlattık. Şu ana kadar 11 tırın gerek sahada gerekse maddi olarak burada elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Depremzede kardeşlerimizi ağırlayıp en iyi şekilde yardım etmeyi ve onların yaralarını sarmayı hedefliyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hassas bir dönemde olduğumuz için altın piyasası konuşmaktan imtina ediyoruz. Ama ekmeğimizin peşinden koşmaya sabah gelip iş yerimizi açmayı hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Depremden sonra özellikle ONS bölgesinde aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. Tabi bunların düzeltme hareketi mutlaka olacaktır diye tahmin ediyoruz. Birçok kişi altınlarını dövizlerini yardım amaçlı bozdurdu. Oradaki kardeşlerimize gönderdi, bundan sonra da bu yaralar sarılana kadar bu süreç devam edecek” şeklinde konuştu.  
 
GÜNCEL ALTIN ve DÖVİZ FİYATLARI

22 Ayar Has Altın: 1145 TL,
Çeyrek Altın: 1890 TL,
Dolar:19,20 TL,
Euro: 20,45 TL.

1ha

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