Vatandaştan yağmura leğenli çözüm

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise korunmak için farklı yöntemler buldu.

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  • 01.06.2023 14:59
  • Güncelleme: 01.06.2023 14:59
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Vatandaştan yağmura leğenli çözüm
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ise korunmak için farklı yöntemler buldu.

Kentte aniden bastıran yağmura şehirde bulunan vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar; otobüs durakları ve kapalı alanlarda bekleyerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Ani bastıran yağmurla birlikte trafikte de sürücüler zor anlar yaşadı. Kırşehir Belediyesinin sorumluluk alanlarında bulunan birçok rögar kapağı taştı. Bağbaşı bölgesinde sel sularının akması da vatandaş kamerasına yansıdı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü görevlileri sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, maddi hasarlı birçok trafik kazası meydana geldi. Kırşehir Valiliği ise dün akşamdan meteorolojik veriler gözetilerek uyarılarda bulunmuştu.

Vatandaştan leğenli önlem

Öte yandan kentte etkili olan yağmurdan korunmak isteyen bazı vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Buldukları leğeni şemsiye gibi kullanan vatandaş da kameralara yansıdı.

İHA

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