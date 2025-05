Vatmanlıktan Hayvanat Bahçesine uzanan serüven

Büyükşehir Belediyesi’nde 5 yıl boyunca vatmanlık yapan Hüseyin Bozkurt’un hayvan sevgisi sebebiyle Anadolu Harikalar Diyarında at bakıcılığı mesleğine başlaması serüveni dikkat çekiyor. Atları çok sevdiğini belirten Hüseyin Bozkurt, “Anadolu Harikalar Diyarında çalışıyorum hayvanat bahçesinde, at birimindeyim. Atlara bakıyorum. Daha önceden Büyükşehir Belediyesi'ne ilk başladığımda tramvayda vatman olarak işe başladım. 5 yıl boyunca tramvay kullandım. Daha sonra burası açıldı. Hayvanlara karşı bir ilgim alakam ve merakım vardı. Belediyedeki yetkili personeller de uygun gördüler, buraya geçiş yaptım. 10 yıldır atlarla ilgileniyorum. Atların bakımları, kontrolleri, yetiştirilmesi, antrenmanları, sporları yemlemesi gibi işlerle uğraşıyorum. İşimi gayet severek yapıyorum. Atlar gerçekten hisli hayvanlar, duygusal bir bağ kurabildiğimiz hayvanlar. Birebir temas edebildiğimiz, birlikte spor yapabildiğimiz canlılar. Şimdi ben Erciyes'te aşağı yukarı bura açıldı açılalı birlikteyiz. Erciyes ile bu sene 10’uncu senemiz. Erciyes 13 yaşında. Bize geldiğinde 3 yaşında idi. Her gün birlikteyiz. Temizliği, tımarı, bakımı birlikte spor yapıyoruz, birlikte araziye çıkıp geziyoruz gayet memnunuz. İkimiz de birbirimizi seviyoruz. Arkadaşlarım lakap takıyorlar. Bana ‘Vatmanlıktan, atmanlığa geçti’ diyorlar” ifadelerini kullandı.