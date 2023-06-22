Vefat eden genç öğretmenin eşinden vefa örneği

Boğazlıyan’ın Yenikışla Köyü’nde, ailenin 6’ncı ve en küçük kızı olan Ülker Çınar Tokgöz, 14 Haziran 2023’de yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek Londra’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mete Tokgöz eşinin kaybının ardından “ O, bu dünyaya yanlışlıkla gelmiş bir melek idi, esas doğası olan cennetine geri döndü. Işıklar altında, nur içinde yatsın, yattığı yerler onu incitmesin. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Allah rahmet eylesin “dedi.

Üniversiteye kadar olan tahsilini Boğazlıyan ve Ankara’da tamamlayan Ülker Öğretmen sırasıyla, Turizm Meslek Yüksekokulu, Bilkent Üniversitesi Tercümanlık ve Rehberlik Bölümü, London Computer Science son olarak da Manisa Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren Tokgöz, Ankara’da çeşitli okullarda İngilizce öğretmenliği yaptı. Ardından Mete Tokgöz ile hayatını birleştiren Ülker Öğretmen Fethiye Amerikan Kültür Derneği’nde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Eşiyle birlikte Londra’da yaşamaya karar veren Ülker Çınar Tokgöz mesleğini burada sürdürürken çok sayıda kitabı da Türkçeye çevirdi.

Ülker Çınar Tokgöz’ün en çok sevdiği sözün “damdan düşenin halini damdan düşen anlar” cümlesi olduğunu belirten eşi Mete Tokgöz, rahmetli Tokgöz’ün Dostoyevski’nin tüm kitaplarını defalarca kere okuduğundan bahsederek,”En çok sevdiği kitapların arasında, Uğultulu Tepelere, Sefiller, İnsan Ne ile Yaşar ve İki Şehrin hikâyesi adlı eserler vardı. Sanatsal ve edebi yönü çok kuvvetli olduğu için gittiği her yeni yerde ilk ziyaret ettiği adresler müzeler olurdu” ifadelerini kullandı.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen ve 14 Haziran 2023 te Londra’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ülker Çınar Tokgöz için eşi Mete Tokgöz sözlerin şu cümlelerle bitirdi: “Kıymetli Ülker’imiz amansız kanser hastalığı ile bir yıla yakın boğuştuktan sonra maalesef 14 Haziran da hakkın rahmetine kavuştu. O bu dünyaya yanlışlıkla gelmiş bir melek idi, esas doğası olan cennetine geri döndü. Işıklar altında, nur içinde yatsın, yattığı yerler onu incitmesin. Tüm ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun, bu güzel meleğimizi de Allah rahmet eylesin, ruh şad olsun” şeklinde konuştu.