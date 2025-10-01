Vekil Akar, “40 yıldır ülkemize bela olan terör sorunundan milletimizi kurtaracağız”

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi bundan sonra da inşallah azim ve gayretle devam edecek. Ülkemizin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli yasama faaliyetlerini azim, gayret ve heyecanla sürdüreceğiz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da gerekli talimat niteliğindeki konuşmalarını gerçekleştirdiler. Bunlar önemli rehberlerdir, önemli hedeflerdir. Bu hedefler istikametinde çalışıp gayret göstererek ülkemizin ihtiyaçları ile yasama ihtiyaçlarını süratle gerçekleştireceğiz. Bizim dileğimiz ve temennimiz şudur: Partiler siyaseten farklı düşünebilir, farklı görüşleri olabilir, yapılanları eleştirebilirler; fakat bunların yıkıcı ve kırıcı olmaması, yapıcı ve nezaket çerçevesinde yapılması önemlidir. Bu olumlu ortamda herkes, 86 milyonun güvenliği ve refahı için rahatça çalışabilmeli, yasama faaliyetlerini yerine getirebilmelidir. Amacımız budur; inşallah bunu başaracağız. Bildiğiniz gibi başından beri büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz; “Türkiye Yüzyılı” diyoruz. Bunun için iç cephenin, yani 86 milyonun birlik ve bütünlüğünün sağlanması birinci adımdır. Buna engel olan terör meselesidir. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin başına bela olan bu sorundan milletimizi kurtarmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Komisyon çalışmaları sürüyor ve komisyon içindeki çalışmalarda önemli gelişmeler var. Bazı fitne odakları bunları sulandırmaya, yavaşlatmaya veya etkilemeye çalışıyor; bunları umursamamak gerekir. Hedefimiz açık ve net: Bu terörü bitirmekte azimli ve kararlıyız. Allah’ın izniyle, aziz milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla bunu yapacağız ve başaracağız” ifadelerinde bulundu.