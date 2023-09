Vekil Akar: “Belediyecilik çağ atladı; Geldiğimiz noktada evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı”

Belediyecilik gerçekten çağ atladı. İşte en sonunda geldiğimiz noktada da evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı. Bu bir aşama, bir milattır” dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kafesinan Glütensiz Tesisi’nin tanıtım programı düzenlendi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve vatandaşlar katıldı.

‘GLÜTEN HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLDU’

Gluten hassasiyeti sebebiyle yaşanan sıkıntılardan bahseden ve tesisin önemini vurgulayan Vekil Hulusi Akar, “Son derece modern, çağdaş, insani, gerekli ve acil; çünkü bizim de evimizde glüten problem var. Yani yiyemiyorsun, içemiyorsun; bu sefer annen yemez diyoruz çocuklara. Onlar da yemiyorlar. Her yere gidemiyoruz, gittiğin zaman bir risk alıyorsun; yani gözünü karartıp yiyorsun. Dolayısıyla bu glüten bizim gerçekten hayatımıza girmiş bulunuyor. Dolayısıyla glüten şimdi artık hayatımızın bir parçası oldu. Bu konuda gerçekten 1994 yılından beri özellikle Kayseri'mizde belediyecilik bugünlere geldi. Belediyecilik gerçekten çağ atladı. İşte en sonunda geldiğimiz noktada da evlere glutensiz yiyecek servisi dahi başladı. Bu bir aşama, bir milattır. Bundan dolayı emeği geçen, fikri olan, aklı olan, emeği gücünü kuvvetini harcayan kim varsa, büyük, küçük başta belediye başkanlarımız olmak üzer kendilerini kutluyorum, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘YALNIZCA HASTALIK DEĞİL SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DE GLÜTENSİZ BESLENİYORLAR’

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de glütensiz yemeklerin yalnızca hastalık değil sağlıklı beslenme için de tercih edildiğini söyleyerek, “Çölyak hastalarımız, bunun da haricinde artık ilerleyen zaman içinde diyet yapmak isteyenler veya sağlıklı yaşamı tercih edenler artık yiyecekleri içinden glüteni çıkartıyorlar. Yani sadece hastalarımıza yönelik değil. Diğer taraftan sağlıklı yaşamı tercih edenler için de bir seçenek, örnek sunuyor. Belediyelerimizin hizmetleri giderek çeşitleniyor, detaylanıyor. Sosyal hizmetler, bunun yanına sağlıklı yaşama dair hizmetler; onun da içinde daha özel talepleri karşılayan hizmetler sunuluyor. Bu anlamda Kayseri'deki bütün belediyelerin başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere kutluyorum. Çünkü onlar toplumun bütün ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları başarıyla gerçekleştiriyorlar. Buradan ben sadece çölyak hastası ailelerin değil, sağlıklı yaşamı talep eden herkesin de faydalanacağına inanıyorum. Biraz lezzetleri glütensiz olunca sanki değişik oluyor ama sonuçta sağlıklı beslenme ve artık ithal ürünlerin çok pahalı olması ve bu imkanı bulamayan birçok insana bu tesisi önemli bir hizmet olarak görüyorum. Kocasinan Başkanımıza da bu güzel tesis için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘GLÜTENE ALERJİ DİYE NİTELENDİRDİĞİMİZ ENZİM DEFEKTİN EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLAN BU ÇALIŞMA, YAVRULARIMIZIN HASTA OLDUĞUNUN ANLAMINA GELMEZ’

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Bu önemli ve anlamlı bir çalışma; bir doktor olarak ben değerli başkanımıza Kocasinan bölgesine vermiş olduğu bu hizmetten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Kayseri'yi şanslı bir il olarak görüyorum. Bu hassasiyetlerin gösterilmesi, insanların sıkıntılarına bir bakıma derman olma mantığı içerisinde çalışmanın yapılmasından dolayı. Kayseri'mizde glutenle ilgili çölyak hastalarıyla ilgili derneğimiz var. Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Tuna Caddesi'nde de büyükşehrimizin dördüncü seneye girmiş olan bir Glütensiz kafesi var, ihtiyaçları karşılıyor. Ama tabii bölgede hizmeti ayağa getirme anlayışı içerisinde Kocasinan'ımızın yapmış olduğu bu çalışma çok önemli ve anlamlı. İnşallah bu Kayseri'mizin şanslı insanlarına dua ederken glütenle ilgili bir bakıma alerji diye nitelendirdiğimiz enzim defektin eksikliğine bağlı olan bu çalışma yavrularımızın hasta olduğunun anlamına gelmeyeceğini de buradan ifade etmek istiyorum. Ayrıca Mimar Sinan bölgesinde bir firmamızın da glütenle ilgili ürünler ürettiğini paylaşırken, Erciyes Kayak Merkezimizde de glütensiz sucuk ekmek hizmetlerinin de verildiğini de hatırlatıyorum. Ben alerjisi olan yavrularımıza, kardeşlerimize bu manada Kayserimize hiçbir sıkıntı duymadan her ürünü Kayseri'de rahatlıkla yiyeceklerini, tabii yerinden almak şartıyla, ekonomik olarak da ürünlerin çok daha uygun olduğunu daha önce yurt dışında bu ürünler üretilirken şimdi bu konuda güzel çalışmaların olduğunu bunlara da ilk imzayı atan Kayseri olduğunu, özelde de Kocasinan'ımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE'DE GLÜTENSİZ MANTININ YAPILDIĞI İLK VE TEK TESİS OLARAK DA BUGÜN BURASI HAYATA GEÇMİŞ OLACAK’

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde 209 aileyi tespit ettiklerini ve Türkiye'de glütensiz mantının yapıldığı ilk ve tek tesis olduğunu söyleyerek, “Bizim işletmemizi yapmış olduğumuz kafesinan markamızın glütensiz tesisinin açılışını yapıyoruz. Baktığınız zaman çok mütevazı bir rakamla yaklaşık 5 milyona varmayan, biraz eksiğinde bir rakamla hayata geçirmiş olduğumuz bir tesis ama rakamsal değeri büyük olmamasıyla birlikte işlevsel olarak anlam itibariyle çok kıymetli bir tesisin bugün hayata geçireceğiz, açılışını yapmış olacağız. endeki bu hassasiyet artmaya başladı. Tevafuk birkaç kişi daha bununla ilgili bana belediye bünyesinde bu işin yapılabilmesi noktasında destek olmamızı istedi. Eşime söyledim; Glüten diye bir şey varmış. BU noktada biz her şeyi yerken onlar her şeyi yiyemiyor. Markete gittiğimiz zaman glütensiz ürünler aramaya başladık. Glütensiz ürünlerin unları farklı, yiyecek bazı gıdaları farklı. Eğer ki ekonomik durumunuz varsa, alabiliyorsunuz manasına da gelmiyor. Her ürünün istediğiniz zaman da bulunmuyor. Böyle de bir zorluğu var. Dedik ki Kocasinan bölgesindeki aileleri tespit edelim bu ürünlerden dağıtalım. Unla başladık. Makarnayla gitgide bu ürün yelpazemizi geliştirdik. 60’ın üzerinde aile tespit ettik. Bugün 209 tane Kocasinan bölgesinde tespit ettiğimiz aile var. Daha sonra zaman içerisinde bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çölyak araştırma komisyonu tarafından Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı iş dikkatlerini çekmiş. Çölyak komisyonu bu komisyon Kayseri'ye geldi. Dedi ki, ne yapılıyor, ne ediliyor burada? Kayseri'de bu araştırmadan sonrasında şu anda birçok benzer işleri yapıyor. Benzer çalışmaları yapıyorlar. Biz dedik ki bunlarla yetinmeyelim. Bu işin Kayseri mutfağı tabii ki karbonhidrat ağırlıklı. Biz dedik Kayseri mutfağına özellikle mantısı, yağlamasıdır. Aklınıza gelebilecek pastasıdır. Çöreğidir hepsini hem üretelim hem de buradan Kayseri'den Türkiye'ye bunu dağıtalım dedik. Türkiye'de glütensiz mantının yapıldığı ilk ve tek tesis olarak da bugün burası hayata geçmiş olacak” diye konuştu.