Vekil Akar'dan İçişleri bakanına Geçmiş Olsun Ziyareti
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek hain terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 06.10.2023 15:51
- Güncelleme: 06.10.2023 15:51
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İçişleri Bakanı
Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek hain terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Merkezi
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