Vekil Akar’dan İslâm karşıtı eylemlere tepki

Hollanda, İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve İslam karşıtı provokatif eylemlerin yaşanması sonucunda İslam-Avrupa ülkeleri arasındaki politik-inançsal krizler büyümeye devam ediyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İslâm’a karşı yapılan provokatif eylemlere ilişkin, “Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yapılan saygısızlık ve saldırılar pek çok ülkenin kanunlarına göre maalesef suç sayılmamaktadır. Derhal gerekli önlemler alınmazsa bu orta çağı hatırlatan akıl ve ahlak dışı eylemler, özellikle Avrupa ülkelerinde toplumsal barış ve huzuru sabote edeceğini, başta ülkeleri yönetenler olmak üzere herkes görmeli ve bu sapık sözde eylemlere ‘DUR’ demelidir” ifadelerinde bulundu.

‘NEFRET SUÇLARINA KARŞI ORTAK HAREKET EDİLMELİ’

Türkiye’nin kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eyleminin hukuk dışı olarak gördüğünü belirten Akar, “Bunun son örneği, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren karardır. Ülkemizin de ortak sunucu olduğu söz konusu kararla, kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemi uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizce de memnuniyetle karşılanan bu karar, kesin ve yeterli bir çözüm olmasa da son dönemde Hollanda, İsveç ve Danimarka'da polis koruması altında kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşımaktadır. Milyarlarca Müslümanı kahreden bu tür nefret suçlarına karşı başta Müslümanlar olmak üzere uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.