Vekil Akar'ın dayısı Maraşlıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın dayısı Ahmet Maraşlıoğlu dün vefat etmişti. Maraşlıoğlu'nun cenazesi Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar’ın dayısı Ahmet Maraşlıoğlu dün vefat etmişti. Akar’ın dayısı Maraşlıoğlu, Batuhan Ünlü, Şaziye Yürük ve Hatice Benk’in cenazesi bugün Hulusi Akar Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde defnedildi.
Akar’ı bu acı gününde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İlçe belediye başkanları, oda başkanları, STK temsilcileri ve yakınları yalnız bırakmadı.