Vekil Arık, “Bu seçim cumhuriyeti sevenlerle cumhuriyet düşmanları arasında geçecek”

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaşma törenini parti il binasında yaptı. Bayramlaşma törenine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Adil Demir, Milletvekili adayları, ittifak üyeleri ve partililer katıldı. Bayramlaşma töreni öncesi konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Çok büyük acılar yaşadık. Deprem bölgesinde yetim kalan çocukların, evlatsız kalan annelerin, babaların, eşsiz kalan kadınlarımızın bayramını kutluyorum. Bu vatan için bu bayrak için evlatlarını kara toprağa veren anaların, babaların şehit analarının bayramını kutluyorum. Önemli bir seçim dönemine giriyoruz. Bu seçim Çankaya Köşküyle kaçak saray arasında geçecek, kuru soğanla ejder meyveleri arasında geçecek, cumhuriyeti sevenlerle cumhuriyet düşmanları arasında geçecek. Hatırlayın 14 Mayıs 1950’de tek partili dönem bitmişti. Şimdi de tek adam dönemi bitecek. Yine hatırlayın 14 Mayıs 1950’de iktidar partisi kaybetmişti. Bu seçimde de iktidar kaybedecek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak Çankaya Köşkünde oturacak. Bu gurur hepimize yeter de artar da cumhuriyetle hesaplaşmayan, cumhuriyet sevdalısı bir genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Çankaya Köşküne oturtmak bütün hedefimiz, hayalimiz, idealimiz bu. Sevgili yoldaşlarım 3 dönem sizin helal oylarınızla milletvekilliğinizi yaptım bu süreç içerisinde hep zor durumda olanların, garibin, fakirin, fukaranın, ezilenin yanında yer alamaya çalıştım. Nerde bir haksızlık varsa, nerede bir zulüm varsa onun yanında durmaya çalıştım. Hırsızla hiç arkadaşlık etmedim. O beni sevmez, ben onları sevmem. Bu yolda ekmek verdiğimizin sizi arkadan hançerlediğini de gördüm. Ama ben hakkımı herkese helal ediyorum. Sizlerden de helallik istiyorum. Bana hakkınızı helal edin. Bu süreçten sonra da hep daha büyüyerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi yanımda çok kıymetli Aşkın Genç kardeşim var. Biliyorum ki bu bayrağı benden daha ileriye taşıyacak. Omuz omuza birleşe birleşe kazanacağız ve kendisine söz verdim rozetini ben takacağım” ifadelerini kullandı.

‘GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKIN’

Konuşmasına Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, “Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah AKP ile son Ramazan Bayramımız olacak. Sizlerden ricam seçime 21 kaldı, tahriklere kapılmayın, sakin olun, hiç kimse ile polemiğe girmeyin. Biz, bir şenlik, bir düğün havasında 14 Mayıs’ta tekrardan bir bayram yaşayacağız” dedi.

Yaşanan seçim döneminde provokasyonlara gelinmemesi gerektiğini dile getiren CHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı Aşkın Genç, “Çok önemli bir seçimin arefesindeyiz. Demokrasi ile otoriter rejim karşılıklı oylanacak şeyler. Bizler sahada 15 gündür çalışıyoruz. Çok güzel şeyler oluyor. Bugün elimize ulaşan anketlerde 3 vekilliği çıkarmak an meselesi, 2 milletvekilimiz kesin. 3’üncü milletvekilliğini almamız çok yakın. İnşallah 1977’den sonra buradan 3 milletvekili taşıyacak bir milletvekili olarak çok mutlu olacağım, gurur duyacağım. Buruk bir bayram yaşıyoruz depremde kaybettiğimiz canlarımız var, yetimlerimiz var ama hayat devam ediyor. Bizler iktidara geldiğimizde ilk başta deprem bölgesine hizmetleri götüreceğiz. Orada ki sorunları biz çözeceğiz, biz gidereceğiz. Genel başkanımıza çok güveniyoruz. Sizlerden ricam provokasyonlara gelmeyin. Bizler sahada aday arkadaşlarımızla hep beraber çalışıyoruz. Güzel günler çok yakın. Sizlere düşen sandıklara sahip olacağız. Sandık kurullarına sahip olacağız. Sayımları bırakmayacağız. Sayacağız ıslak imzalı tutanakları alacağız, il ve ilçe başkanlıklarımıza teslim edeceğiz. Sandıklara sahip çıkacağız sonra iktidarı el birliği ile teslim alacağız” şeklinde konuştu.

Asıl bayramı 15 Mayıs’ta yaşayacaklarını ifade eden CHP Kayseri 5. Sıra Milletvekili Adayı Ümit Özer, “Yaklaşık 21 yıldır çok büyük acılar, ekonomik sıkıntılar yaşadık. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu partide 5 yıl boyunca onurla, şerefle il başkanlığı yaptık. Gecemizi gündüzümüze kattık. Sıkılmadık el bırakmayacağız. Biz hep birlikte yaptığımız mücadelenin sonucunu bu seçimde alacağız. Biz asıl bayramımızı 15 Mayıs’ta yapacağız. Şimdiden hepinizin 15 Mayıs’ını kutluyorum. Mayıslar hepimiz için güzeldir arkadaşlar” dedi.

‘YA LİYAKATİ SEÇECEĞİZ YA DA ADAM KAYIRMAYI SEÇECEĞİZ’

Demokrat Parti Genel İdare Kurul Üyesi Kamil Karamete ise, “Demokrat Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeniden demokrasi, hak, hukuk, millet iradesi için bir arada olması tarihi bir olaydır. Siyasi görüşlerimiz düşüncelerimiz farklı olabilir ama vazgeçmediğimiz tek şey Atatürk ilke ve inkılaplarıdır, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetidir, hak, hukuk ve adalettir. Bizim kırmızıçizgimiz bunlardır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde 6’li masayı kurması çok önemlidir. Büyük sabır gösteriyor, hala gösteriyor. Dün ki yaşanan olayları gördünüz işte. Bu birlikteliği seçime kadar götürmememiz lazım. 14 Mayıs’ta sadece 1 kişiyi Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Önümüzdeki yüzyıla karar vereceğiz. Ya liyakati seçeceğiz ya da adam kayırmayı seçeceğiz. Ya nezaketi seçeceğiz ya da kabalığı tercih edeceğiz. Ya tek adamı seçeceğiz ya da güçlendirilirmiş parlamenter sisteme geçmeye karar vereceğiz. Tercih edeceğimiz şeyler çok fazla değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 14 Mayıs’ta sandıklar açılana kadar hepimize büyük görevler düşüyor. Her gün bir kişiyi millet ittifakına katkı sağlamaya davet etmek mecburiyetindeyiz. Artıracağımız her bir oy Türkiye’nin geleceği çocuklarımızın geleceği olacaktır” diye konuştu.