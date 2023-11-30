Vekil Arıkan: “'Dün dündür, bugün bugündür' cümlesinin varisi AK Parti olmuştur”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta daha önce kabul edilen fakat kanunlaşmayan Uluslararası Anlaşmalar görüşülüyor. Milletvekillerinin gündeminde dış politika var. Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın da gündeminde AK Parti iktidarının dış politikası vardı. Dış politikada yaşanan “u dönüşleri” için “sözler başka, işler başka” dedi: “Sabah Avrupa Birliği söylemiyle uyananlar, gece “Şanghay Beşlisine 6’ncı olalım.” diyerek uykuya daldılar; sözler başka, işler başka.”

“Dış Politikanın İstikrarsızlığı Ekonomiyi de İstikrarsız Hâle Getiriyor.”

Arıkan dış politika ile ekonomi arasındaki ilişkiye de değindi: “Değerli arkadaşlar, bu yaşananların sonucunda ülkemiz maalesef güvenilmez bir noktaya hızla ilerlemekte. Sabah söylediğiyle akşam yaptığı taban tabana zıt olan idarecilerin elindeki bir ülkeye güvenmeyenler o ülkeye yatırım yapmıyor ve ekonomi ciddi şekilde zarar görüyor. Dış̧ politikanın istikrarsızlığı ekonomiyi de istikrarsız hâle getiriyor.”

“'Dün dündür, bugün bugündür.' Cümlesinin Varisi AK Parti Olmuştur”

Arıkan merhum Süleyman Demirel’e atıfta bulunarak AK Parti ve Cumhurbaşkanına seslendi: “Sayın Cumhurbaşkanı “Dün dündür, bugün bugündür.” diyen merhum Süleyman Demirel’i yıllar boyunca bu sözü dolayısıyla eleştirmesine rağmen, maalesef, icraat olarak Süleyman Demirel’in bu cümlesinin varisi olmuştur.”

“İşiniz Sözünüze Uyarsa Sonuna Kadar Destekçiniz Oluruz”

Konuşmasında yapılacak doğru işlere destekçi olacaklarını fakat bunların sadece söylemde kaldığını belirten Arıkan, yapılanlarla söylenenlerin uyuşması gerektiğine dikkat çekti: “Bizim Millî Görüş olarak, Saadet Partisi olarak en çok eleştiri aldığımız tutum, AK Parti’ye karşı olan muhalefetimiz. Oysa, bizim ne Sayın Cumhurbaşkanının şahsına ne de AK PARTİ yöneticilerinin şahsına bir husumet duymamız söz konusu değil; biz doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Dış politika konusunda da aynı şeyler geçerli. Biraz evvel, birçok örnekte sözü de söyledim, işi de söyledim. Biz Sayın Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ yöneticilerinin sözlerine tam destek veriyoruz ancak işlerine Sisi’nin tanklarına karşı Rabia Meydanı’nda direnenler gibi karşıyız. Sözünüze desteğiz ama işinize karşıyız. İşiniz sözünüze uyarsa sonuna kadar destekçiniz olacağız.”

