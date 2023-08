Vekil Arıkan: “Saadet Partisi olarak emekli maaşlarına yeni zam verilmesiyle alakalı bir öneri verdik”

AK Parti ve MHP oylarıyla emekli maaşlarına verilmesini talep ettiğimiz zam oranı reddedildi ve birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı enteresan bir şekilde ‘emekli maaşlarına artış yapılmaması kabul edilebilir bir durum değil’ şeklinde açıklama yaptı. Bizim hayretimiz biraz daha artmış oldu. Biz bu maaşları arttıralım derken Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisinin ve MHP'li vekiller emekli maaşlarına zamma ret oyu vermişti” dedi.

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, TBMM’de emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması için önerge sunduklarını ifade etti. 1HA mikrofonlarına açıklamalarda bulunan vekil Arıkan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Tatile girmesi ülkemizin yaşandığı sıkıntılarla problemlerle alakalı çözüm önerilerini hem iktidar hem muhalefet tarafından tartışılması için, müzakere edilmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık kalmasıyla alakalı iki sefer önerge verdik. 2 önergemizde Meclis başkanı tarafından kabul edildi. Birinci önergemiz şu an çarşı, pazar ziyaretleri yaptığımızda, gittiğimiz her yerde karşımıza çıkan en büyük problemlerden biri olan emekli maaşlara yapılan zam oranının yetersizliği idi. Enteresan bir süreç yaşandı. İktidar vekilleri, AK Parti ve MHP'nin milletvekili arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmayacağına kanaat getirdiler ve meclise gelmelerine rağmen genel kurul salonuna girmediler. Ben orada arkadaşların, emeklilerin bu problemlerine duyarsız kalmasına hakikaten çok üzüldüm. Netice itibariyle meclis açıldı. Saadet Partisi olarak emekli maaşlarına yeni zam verilmesiyle alakalı bir öneri verdik. AK Parti ve MHP oylarıyla emekli maaşlarına verilmesini talep ettiğimiz zam oranı reddedildi ve birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanı enteresan bir şekilde ‘emekli maaşlarına artış yapılmaması kabul edilebilir bir durum değil’ şeklinde açıklama yaptı. Bizim hayretimiz biraz daha artmış oldu. Biz bu maaşları arttıralım derken Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisinin ve Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'li vekiller emekli maaşlarına zamma ret oyu vermişti. Hemen akabinde Akbelen'deki orman katliamı ile alakalı beşli çete diye tabir edilen rant çetesinde yapılan peşkeşle alakalı meclisin toplanmasıyla alakalı bir önerge verdik. Yine iktidar vekillerinin oylarıyla bu reddedilmiş oldu. Meclisin belki de tatil edileceği insanların problemlerinin bu kadar üst seviyede olduğu bir dönemde meclisimizin baypas edilmesi, bu sorunlarla alakalı kanaat belirtilemez hale gelmesi Türkiye siyaset tarihine acı bir dönem olarak not edilmiş oldu. 1 Ekim’i bekliyoruz. İnşallah 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında bu problemleri gündeme taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

‘1389 SEÇİM BÖLGEMİZİN HEPSİNDE TEK BAŞIMIZA SEÇİME GİRECEKMİŞ GİBİ HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ’

Yerel seçimler için hazırlıklarından da bahseden Vekil Arıkan, “Maalesef son yıllarda hemşehrilerimizin değişmeyen gündem maddesi ekonomi. Yine hükümetin ekonomiyle alakalı her gün tutarsız açıklamalarını vatandaşlarımız büyük bir tepkiyle karşılıyorlar. Daha bundan birkaç hafta önce kur korumalı mevduatı asrın buluşu gibi büyük bir başarı olarak bizlere lanse eden hükümet bugün kur korumalı mevduatın zararlarını halka anlatma noktasında gayret içerisindeler. 22 yıllık iktidarın yeni seçimi kazanmasına rağmen üç ay içerisinde bu kadar hızlı bir şekilde kredisini vatandaş nezdinde tüketebileceği aklıma gelmezdi. Yerel seçimlerde de vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin en net bir şekilde tepkilerini ortaya koyacağını düşünüyorum. 1389 seçim bölgemizin hepsinde tek başımıza seçime girecekmiş gibi hazırlık içerisindeyiz. Seçimler yaklaşıldığında bunlar mutlaka konuşulacaktır, müzakere edilecektir. Lokal anlamda ittifakların olma ihtimali yüksek ama 14 Mayıs seçimlerindeki gibi Türkiye 1389 seçim bölgesinde ittifak olmasını ben çok ihtimal dahilinde görmüyorum. Bazı ilçelerde lokal birliktelikler olabilir ama genel anlamda bütün siyasi partilerin ayrı ayrı seçimlere girme ihtimali daha da yüksek ama 7 ay az bir zaman değil, ne olur, ne biter? keşfedebilmek zor ama iktidara 14 ve 28 mayıs günü verilen kredi üç ay içerisinde iktidar partisi açısından tüketilmiş vaziyette. Bunu net bir şekilde ifade etmek isterim” dedi.

‘BU SENE MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM VERİLDİ’

Vekil Arıkan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ”Bu sene memur maaşlarında seyyanen zam verildi. Bu kayıtlara geçmeyen bir zam anlamına geliyor. Şu anda da memur maaşlarıyla alakalı hükümet arasındaki pazarlık devam ediyor. Sendikaların net bir şekilde verilen zam teklifine karşı bir kabul etmeme durumu var. Biz sendikaların da bu noktada direnmesini gerek emeklilerimizin gerek memurlarımızın haklarını savunma noktasında mücadelenin devam etmesini düşünüyoruz. Bir Saadet Partisi olarak bu mücadelenin sonuna kadar arkasında olacağız. Maalesef emeklilerimizin bu sene yaşadığı sıkıntı 2024 Ocak ayında memurlar tarafından yaşanma ihtimali yüksek.”