Vekil Ataş:'30 yıldır şehrimizi idare eden, değişmeyen isimler var''

 İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'AK Parti'nin ve cumhur ittifakının şu anki durumu ve araştırmalarda aldıkları oyları ve muhalefetin aldıkları oylara bakıldığında denge görünüyor gibi ama son zamanlarda her seçimde AK Parti'nin oyunun sistematik bir şekilde düştüğünü de görüyoruz

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  • 09.01.2024 05:01
  • Güncelleme: 09.01.2024 14:03
Vekil Ataş:'30 yıldır şehrimizi idare eden, değişmeyen isimler var''
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Son seçimlerde Kayseri’de yüzde 41, Türkiye genelinde yüzde 35 aldı. Kayseri’de oy oranları düşüyor ve muhalefet, iktidarı geçmiş durumda” dedi. 

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Vekil Ataş, Kayserililerin büyükşehir belediye başkan adayı olarak Kazım Yücel’i görmek istediklerini söyleyerek, “Kazım Yücel beyi sevmeyen yoktur, adayımız diye demiyorum. Aylardır, haftalardır kamuoyunu tutuyorum kimi aday görmek istediklerini, sorun çözülecek gibi görmesini istediği kişi olarak Kazım Yücel olarak görüyorlar. Kamuoyunun bizlerden istediği ismi onlara verdik ve şimdi iş vatandaşımıza düşüyor. 31 Mart seçiminde Kazım Yücel’i inşallah belediye başkanı olarak göreceğiz. 30 yıldır şehrimizi idare eden, değişmeyen isimler var. O yapıdan da kurtaracağız ve iyi belediyecilik anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. Bugün 10 belediye başkanımızı açıkladık aslında tamamı belli AK Parti’nin açıklamasını bekliyorduk aslında ama açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde diğer adaylarımızı da açıklayacağız. Kayserili bizden Kazım Yücel’i istedi, biz de istediklerini verdik” ifadelerini kullandı.

‘AK PARTİ’NİN KAYSERİ’DE OY ORANLARI DÜŞÜYOR, MUHALEFET İKTİDARI GEÇMİŞ DURUMDA’

Vekil Ataş, muhalefetin oy oranının yükseldiğini ifade ederek, “AK Parti’nin ve cumhur ittifakının şu anki durumu ve araştırmalarda aldıkları oyları ve muhalefetin aldıkları oylara bakıldığında denge görünüyor gibi ama son zamanlarda her seçimde AK Parti’nin oyunun sistematik bir şekilde düştüğünü de görüyoruz. Son seçimlerde Kayseri’de yüzde 41, Türkiye genelinde yüzde 35 aldı. Kayseri’de oy oranları düşüyor ve muhalefet, iktidarı geçmiş durumda. AK Parti’nin 30 yıldır yönettiği bir şehirde sıkıntılara baktığımızda bunun bir şey ifade etmeyeceğini de düşünüyorsunuz. Bizim çıkardığımız adaylar CHP, MHP ve AK Parti’den de tabanından çok rahat bir oy alabilecek ve hizmet edebilecek bir aday profili var. CHP seçmeni ile hiçbir problemimiz olmadı, geldiğimiz noktada CHP seçmeni de adayımıza mutabık olmuş durumdalar ve o insanlara oy verecek durumdalar” dedi.

1ha

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