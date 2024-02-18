Vekil Ataş, 'Devlet devletliğini yapmıyorsa o devleti bende tanımam'

Emin olun ki onun afişini yırtanın, gözünü oyanın ben gözünü oyarım bundan sonra. Bizi tanımayanı biz hiç tanımayız. Devlet devletliğini, görevini yapacak. Devlet devletliğini yapmıyorsa o devleti bende tanımam” dedi.

İYİ Parti Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok’un seçim irtibat bürosu törenle açıldı. Tören açılışına İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, Talas Belediye Başkan Adayı Göker Gözütok, Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin ve partililer katıldı. Gözütok’un afişine yapılan saldırıya tepki gösteren Vekil Ataş, “Göker Gözütok kardeşimizi Sayın Genel Başkanım elini kaldırıp Talas’a aday gösterdiği günden bu yana bir korku saldı bunları ve arkasından bin bir türlü oyunlar çevirmeye başladılar. Bizi bize kırdırmaya başladılar. Bunu başaracaklarını sanıyorlar ama başaramayacaklar. Muhalefeti ayırarak birinci parti çıkmak istiyorlar ama onu da beceremeyecekler. Daha ileriye giderek bu arkadaşlarımızın kendi helal paralarıyla yaptıkları afişlere billboardlara dahi tahammülleri kalmadı. Meydana bir gidin. Meydana baktığınızda belediyenin bütün imkânlarıyla, devletin çadırlarıyla her tarafı doldurdular. Bu paralar kimin paraları? Bu paralar sizlerin paraları. Bütün caddeleri Sayın Cumhurbaşkanının afişleri ve kendi afişleriyle doldurdular. Bu arkadaşlar da eğer yürekleri yetiyorsa arkalarına kimseyi almadan tek başlarına bağımsız çıksınlar, görelim bakalım o adaylara kim oy veriyor. Devletin imkânlarını kendilerinden bir çekelim bakalım. Bizim astığımız afişleri yırtıp atıyorlar. Kayyım atadıkları ve çöktükleri milletin parasını afişlere aktarma yaparak, belediyenin bütün imkânlarını kullanarak, belediye personelini kullanarak, Kayseri civarı elektriği babalarının çiftliği gibi yiyerek, yandaşlarına verdikleri maaşları bir tarafa bırakıp oraların araçlarını ve personellerini kullanarak bizi alt etmeye çalışıyorlar. Bütün imkânları ihaleye verip, tek şirketle ihaleye girip, yaklaşık değerinde yüzde 20 üstünde verip bu milletin parasını kendi bekaları için harcıyorlar. 5 yıl boyunca bütün reklam şirketlerine verdikleri paraları 3-5 katı fazlasını verip daha sonra o şirketlerden alarak vatandaşın parasını oralara aktarıyorlar. Bizim afişlerimizi indirip kendi afişlerini asıyorlar. Bizde bunları halkımıza şikâyet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘BİZİ TANIMAYANI BİZ HİÇ TANIMAYIZ’

İYİ Parti’nin bugüne kadar Kayseri’nin ortak vicdanı olduğunu söyleyen Vekil Ataş, “Kayseri’de huzursuzluk istemiyoruz dedik. Huzur kenti Kayseri diyorlar, huzur falan kalmadı. Huzuru hep kendileri bozdu. Burada huzur olsun istiyoruz. Adaylarımız projelerini yarıştırsın. Biz huzur içerisinde seçim kampanyası yürütelim diyoruz. Çaldıklarını, çırptıklarını, hırsızlıklarını söylemeyeceğiz zannediyorlar. Huzur içerisinde olalım dedikçe bugün Talas’ın caddelerinde Göker Gözütok’un afişlerini yırtıyorlar, gözlerini oyuyorlar. Emin olun ki onun afişini yırtanın, gözünü oyanın ben gözünü oyarım bundan sonra. Devletimize söyledik. Dedik ki; adaletli olun. Ziyaret ettik, devlet zannettik. Siz devleti temsil ediyorsunuz dedik. Herkese eşit mesafede olun dedik. Her seçimde bunu yaşıyoruz. Bizim bu sessizliğimizin uysallıktan olduğunu zannetmeyin. Bu Kayseri’de biz huzur bulmazsak hiçbiriniz huzur bulamazsınız. Bizi tanımayanı biz hiç tanımayız. Devlet devletliğini, görevini yapacak. Devlet devletliğini yapmıyorsa o devleti bende tanımam. Siz gündüz indireceksiniz ben gece asacağım afişleri. Helal parasıyla bu inşaların yaptığı kampanyaları çeşitli oyunlarla, para gücüyle, devlet gücüyle yapmayın. Bu devletten de son ricam. Üzüm üzüme baka baka kararıyor. Tepedeki ne söylüyorsa aşağıdaki de onu söylüyor. Ama değişimin vakti geldi” şeklinde konuştu.