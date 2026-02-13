Vekil Ataş, 'TBMM'de çıkan kavgalar demokrasiye yakışmıyor'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çarşamba günü, kabine değişikliği kapsamında Adalet Bakanlığı'na yapılan atama nedeniyle iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan sert tartışmalar, kavgaya dönüştü. TBMM’de çıkan bu kavganın çok kötü görüntüler olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Öncelikle belirtmeliyim ki karşımızdaki tablo çok kötü bir görüntü. Ben bu görüntüyü izlediğimde, olayın içinde yer alsak bile, bunun Türkiye’ye ve demokrasimize yakışmadığını düşündüm. Bu sahneleri çocuklarımızın görmesi hiç doğru değil. Türkiye’yi dışarıdan "demokrasiyle yönetiliyor" diye bilen ülkelerin bize nasıl bakacağını düşündüğümüzde, bu durumun Meclis’e hiç yakışmadığını vurgulamak isterim. Ciddi bir yaralanma ya da burnu kırılan kimse yok, sadece bir çizik var; ancak bu bile yaşananları haklı çıkarmaz. İşin özüne bakacak olursak ortada bir Anayasa var. Vatandaşlarımızın referanduma giderek kabul ettiği bu Anayasa, şu an öyle ya da böyle uygulanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da anayasal bir hakkını kullanarak iki bakan görevlendirmiştir. Elbette bu duruma siyasi bir tepki verebilir, eleştirebilir ya da farklı görüşler sunabilirsiniz; ancak kürsü işgali yapmak veya "Biz bu yemini ettirmeyiz" demek doğru bir davranış biçimi değildir. İnsanları bu şekilde tahrik etmeyi, kutuplaştırmayı veya "kendi seçmenimi konsolide edeyim" anlayışıyla hareket edilmesini doğru bulmuyorum. Olaylar aniden gelişti. Bir bakana kürsüde "yemin ettirmem" demek yanlış bir yaklaşımdır; sonrasında ise kaçınılmaz bir etki-tepki meselesi doğuyor. Diğer milletvekili arkadaşlarımız da yemini ettirebilmek için kürsünün etrafını sarmak durumunda kaldılar. İnanıyorum ki her iki bakanımız da ülkemize hayırlı hizmetler yapacaktır. Bu tür görüntülerin Meclis'te bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” diye konuştu.