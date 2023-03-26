Vekil Ataş, yeniden aday adayı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilliği Seçimleri, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Siyasi partilerde ise aday adaylığı başvuru heyecanı yaşanıyor. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın da yeniden aday adayı olduğu öğrenildi. Ataş, İYİ Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.