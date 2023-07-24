Vekil Ayşe Böhürler Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti

Milletvekili Ayşe Böhürler Kocasinan Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek Boyacıköy Dernek Başkanı Alaattin Kaplan'dan mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Şehir merkezine 25 km mesafede bulunan, havadar, sinek ve ahır kokusundan uzak Boyacıköy Mahallesi'ni çok sevdiğini söyleyen Vekil Ayşe Böhürler, Dernek Başkanı Alaaddin Kaplan'ın evinde gençlerin ve mahallelinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.