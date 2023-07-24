Vekil Ayşe Böhürler Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti
Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret etti.
- 24.07.2023 09:57
- Güncelleme: 24.07.2023 09:57
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Milletvekili Ayşe Böhürler Kocasinan Boyacıköy Mahallesi'ni ziyaret ederek Boyacıköy Dernek Başkanı Alaattin Kaplan'dan mahallenin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.
Şehir merkezine 25 km mesafede bulunan, havadar, sinek ve ahır kokusundan uzak Boyacıköy Mahallesi'ni çok sevdiğini söyleyen Vekil Ayşe Böhürler, Dernek Başkanı Alaaddin Kaplan'ın evinde gençlerin ve mahallelinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Haber Merkezi
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