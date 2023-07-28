Vekil Ayşe Böhürler, Melikgazi Muhtarlarıyla 'Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi

Melikgazi Muhtarları ile beraber Millet Cami ve Kütüphanesini gezen Milletvekili Ayşe Böhürler, sosyal medya hesabından bu mekanlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Ülkemizin en büyük kütüphanesi olup koleksiyonları ve hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında bulunan Millet Kütüphanesi, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet veriyor.



Koleksiyonunda 2.360.000 basılı kaynak, 14.101 adet basılı dergiye ait 2.033.103 sayı mevcut. Ayrıca, erişim sağlanan 69 adet veritabanı içeriğinde; 750.000 e-kitap, 7.000.000 elektronik tez ve 120.000’e yakın e-dergiye ait 240.000.000’dan fazla makale, rapor, vb. bulunmakta.

Beştepe Millet Camii ise tarihimizin, kültürümüzün kadim mimari anlayışını yeni bir sentezle, yeni bir yorumla ihya etmeyi başardığı için çok kıymetli bir eser.

Beştepe Millet Camii’nin oturum alanı 5.177 m2 ve bir ana kubbe dört yarım kubbe ile örtülü. Bodrum, namaz katı ve mahfil kısmından oluşan camide 3 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Engellilerin rahatça abdest alıp ibadet edebilmesi için gerekli düzenlemelere de sahip olan cami, mimarisi ve süslemeleri bakımından Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yer alan diğer yapılarla uyumu ile de dikkat çekiyor.