Vekil Ayşe Böhürler Sinan Kütüphanesi'ni inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte 535 metrekare alana sahip özellikle alanda ağaçlarında bulunduğu Sinan Kütüphanesi'nin son kontrollerini gerçekleştirdi. Yeni kütüphanenin Kayseri için büyük bir kazanç olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin ilgisini çekeceği yeni kütüphanenin bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 25.07.2023 12:50
  • Güncelleme: 25.07.2023 12:57
  • 120
Vekil Ayşe Böhürler Sinan Kütüphanesi'ni inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte 535 metrekare alana sahip özellikle alanda ağaçlarında bulunduğu Sinan Kütüphanesi’nin son kontrollerini gerçekleştirdi. Yeni kütüphanenin Kayseri için büyük bir kazanç olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği yeni kütüphanenin bir cazibe merkezi olacağını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ile birlikte Fevziçakmak Mahallesi’ndeki açılışa gün sayan Sinan Kütüphanesi’ni inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Gençlik Merkezleri ve Sinan Kütüphanesi hizmetleri hakkında bilgiler aktardı. Yeşile büyük önem verdiği için kütüphanenin alanında bulunan ağaçları da projeye dahil eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa ettiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti;

"Fevziçakmak Mahallemizde yapımı tamamlanan Sinan Kütüphanesi’nin son kontrollerini gerçekleştirdik. Gençlerimizin hem ders çalışacakları hem de verimli vakit geçirecekleri ve Kafe Sinan’ında yer aldığı yeni bir tesis daha kazandırmış olacağız. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, hemşehrilerimizin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa edip hayata geçirebilmektir. Özellikle yaptığımız hizmetler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir."

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmek için durmadan çalıştıklarını sözlerine ekledi. Ziyarette, tesisi çok beğendiğini dile getiren Ayşe Böhürler ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Karpuz sergisinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanığı tahliyesini istedi

Karpuz sergisinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanığı tahliyesini istedi

Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan'ın istifasını yalanladı

Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç, Çağdaş Atan’ın istifasını yalanladı

Ali Dağı Yeşilleniyor

Ali Dağı Yeşilleniyor

Sivas Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Sivas Caddesi'nde kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Vekil Ayşe Böhürler Sinan Kütüphanesi'ni inceledi

Vekil Ayşe Böhürler Sinan Kütüphanesi'ni inceledi

Çocuklar bu şenliği bekliyor

Çocuklar bu şenliği bekliyor

Çok Okunanlar
1
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

2
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

3
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

4
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Milletvekili Ayşe Böhürler ve M.Cahid Cıngı, Kültepe'nin yeni çehresine hayran kaldılar

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

Vali Çiçek, Çağdaş Atan ile bir araya geldi

DAHA FAZLA
TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

TÜGVA'nın Yeni Yönetiminden Başkan Palancıoğlu'na Ziyaret

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan istifa söylentilerine yanıt: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan’dan istifa söylentilerine yanıt: İlk maçımıza kadar bekleyeceğim

Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi

Büyükşehir personeline temel ilkyardım eğitimi

Yabancı Uyruklu öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Yabancı Uyruklu öğrenciler TEKNOFEST'e hazırlanıyor

'Genç Taraftarlar Rahatsız'

'Genç Taraftarlar Rahatsız'