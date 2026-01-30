Vekil Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Mesleki Eğitim Vurgusu

Genç İşsizliği ve Toplumsal Etkileri

Cıngı, genç işsizliğinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal dengeleri ve demokratik yapıları da olumsuz etkileyen yapısal bir mesele haline geldiğini vurguladı. Eğitim sistemleri ile iş dünyası arasındaki kopukluğun, gençlerde umutsuzluk ve toplumsal dışlanma yarattığını ifade etti.

Mesleki Eğitimin Önemi

Mesleki eğitimin "ikinci seçenek" olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cıngı, meslek sahibi olan ve kendi geçimini sağlayabilen gençlerin daha özgüvenli, katılımcı ve demokrasiye bağlı bireyler haline geldiğini söyledi. Bu durumun, güçlü bir toplum ve sağlam bir demokrasi için temel bir unsur olduğunu dile getirdi. Türkiye’de ve özellikle Kayseri’de, eğitimi iş dünyasıyla buluşturan yeni modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Algı Değişimi ve İş Birliği Çağrısı

Cıngı, mesleki eğitimin toplumda yeterince değer görmediğini ve bu algının değiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Mesleki eğitimin ihmal edilmesinin, milyonlarca gencin potansiyelinin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Toplantının sonunda, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılması ve özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cıngı, mesleki eğitim konusuna ağırlık verilmesi ve ortak çalışmalar yapılması için Avrupa Konseyi’ne, ilgili komitelere ve üye ülkelere çağrıda bulundu. Bu alandaki ortak çalışmaların, daha kapsayıcı, rekabetçi ve güçlü bir Avrupa'nın inşasına katkı sağlayacağını belirtti.