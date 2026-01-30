  • Haberler
  • Gündem
  • Vekil Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Mesleki Eğitim Vurgusu

Vekil Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Mesleki Eğitim Vurgusu

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında genç işsizliği ve mesleki eğitimin önemine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Vekil Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Mesleki Eğitim Vurgusu

Genç İşsizliği ve Toplumsal Etkileri

Cıngı, genç işsizliğinin yalnızca ekonomik bir sorun olmadığını, aynı zamanda toplumsal dengeleri ve demokratik yapıları da olumsuz etkileyen yapısal bir mesele haline geldiğini vurguladı. Eğitim sistemleri ile iş dünyası arasındaki kopukluğun, gençlerde umutsuzluk ve toplumsal dışlanma yarattığını ifade etti.

Mesleki Eğitimin Önemi

Mesleki eğitimin "ikinci seçenek" olarak görülmemesi gerektiğini belirten Cıngı, meslek sahibi olan ve kendi geçimini sağlayabilen gençlerin daha özgüvenli, katılımcı ve demokrasiye bağlı bireyler haline geldiğini söyledi. Bu durumun, güçlü bir toplum ve sağlam bir demokrasi için temel bir unsur olduğunu dile getirdi. Türkiye’de ve özellikle Kayseri’de, eğitimi iş dünyasıyla buluşturan yeni modeller üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Algı Değişimi ve İş Birliği Çağrısı

Cıngı, mesleki eğitimin toplumda yeterince değer görmediğini ve bu algının değiştirilmesinin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Mesleki eğitimin ihmal edilmesinin, milyonlarca gencin potansiyelinin göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Toplantının sonunda, Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında iş birliğinin artırılması ve özel sektörle ortaklıkların güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cıngı, mesleki eğitim konusuna ağırlık verilmesi ve ortak çalışmalar yapılması için Avrupa Konseyi’ne, ilgili komitelere ve üye ülkelere çağrıda bulundu. Bu alandaki ortak çalışmaların, daha kapsayıcı, rekabetçi ve güçlü bir Avrupa'nın inşasına katkı sağlayacağını belirtti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti
Başkan Büyükkılıç, bir yılda 104 kez ilçeleri ziyaret etti
Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi
Büyükşehir'den Eğitime Destek: Arif Molu Anadolu Lisesi' Yeniledi
Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak
Uluslararası Aşıklar Şöleni, Kayseri'ye Renk Katacak
Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor
Eski Aynalı Cami Yeniden İnşa Ediliyor
'Anne Ulaşım Kartı'ndan 2025'de 1016 Anne Yararlandı
'Anne Ulaşım Kartı'ndan 2025'de 1016 Anne Yararlandı
Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı
Kayseri, 2025 Yılını 3 Milyar 847 Milyon Dolar İhracatla Tamamladı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!