Vekil Cıngı gıda güvenliği barkoduna dikkat çekti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, son zamanlarda Kayseri’de ve ülke genelinde artan gıda zehirlenmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Cıngı, gıda güvenliğinin artırılması için gerekli denetimlerin yapıldığını ve vatandaşların da 'gıda güvenliği barkodu' ile denetimlere katılabileceğini belirtti.

Milletvekili Cıngı, "Son günlerde kamu sağlığını dikkate almayan bazı sorumsuz işletmelerin maalesef bazı vatandaşlarımızın yedikleri gıdadan zehirlenmelerine yol açacak şekilde bayat veya hijyensiz hizmet sunduklarına şahitlik ediyoruz. Bu tür gelişmeler tüm halkımızı ve tabiatıyla hemşehrilerimizi de dışarıda yemek konusunda çekinceye itmiştir. Sayıları az da olsa buna yol açan işletmeleri şiddetle kınıyorum.

Fakat Kayserimizde ve tüm vilayetlerde Tarım ve Orman İl Müdürlüklerimiz çok ciddi teftişler yaparak tüm mekanları hijyen ve sağlık şartlarında üretim yapmaya teşvik etmekte buna uymayanlara da çok ciddi cezalar düzenlemektedirler" diye konuştu.

Milletvekili Cıngı, 'gıda güvenliği barkodu' ile vatandaşların da denetime katılabileceğine dikkat çekerek; "Dolayısıyla işini düzgün yapan mesuliyet sahibi yeme içme mekanlarına da gıda güvenliği barkodu vererek vatandaşlarımızın o işletmeyi kendilerinin de denetlemesine imkan hazırlıyorlar.

Değerli hemşehrilerimiz girdikleri mekanlarda İl Müdürlüğümüzün orasını kontrol ettiğini tevsik eden barkodu okutarak o mekanın ne zaman kontrol edildiğini de görerek güvenle yemek yiyebilirler. Sorumlu vatandaşlar olarak bizlerin de, bu barkodlara bakarak süresi geçen işletmeleri İl Müdürlüğüne bildirmemiz ve gerekli hijyenik şartların sağlanmasına destek olmamız önem taşımaktadır.

Bu kontrolleri kendimiz yapıp, bizim için hazırlığını yapan ve mekanını açan işletmelerimizde yemeğimizi güven içinde yemeye devam edebiliriz. Az sayıdaki kötü örnekten yola çıkarak işini iyi ve düzgün yapan esnafımızı ve yeme içme mekanlarımızı ihmal etmeden her zamanki alışkanlıklarımızı devam ettirebiliriz. Bu konudaki hassasiyeti için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.