Vekil Cıngı, 'Kayseri'nin geleceği Sera OSB'de yeşeriyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kayseri Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Tarım Bölgesi (Kayseri Sera OSB) projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. CINGI, projenin Kayseri’nin tarımsal üretim gücünü modern, sürdürülebilir ve organize bir yapıya kavuşturacağını İfade ederek,

Kayseri’nin tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen illeri arasında yer aldığını vurgulayan Cıngı, ilin 621 bin 858 hektar ekili alanla Türkiye’de 5’inci, 5,4 milyon ton toplam bitkisel üretimle üst sıralarda bulunduğunu ifade etti. Tarım ve gıda ürünleri ihracatının 71 milyon dolara ulaştığını belirten Cıngı, Kayseri’nin hayvansal üretimde de ilk 10 il arasında yer aldığını belirtti.

Öte yandan Kocasinan ilçesinde kurulan Kayseri Sera OSB’nin 1 milyon 250 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirildiğini belirten CINGI, projede 34 sera parseli ve 9 sanayi parselinin yatırımcılara sunulduğunu söyledi. Seraların jeotermal enerjiyle ısıtılacağını ifade eden CINGI, açılan 5 jeotermal kuyunun saniyede 82 litre debi ve 60 derece sıcaklık sağladığını açıkladı. Bu sayede yıl boyunca üretim yapılabileceğini ve enerji maliyetlerinin düşürüleceğini vurguladı.

Kayseri Sera OSB’nin yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlamasının öngörüldüğünü ifade eden Cıngı, bu istihdamın yaklaşık yüzde 75’inin kadınlardan oluşmasının hedeflendiğini de belirtti. Cıngı, “Kayseri’nin Geleceği Sera OSB’de Yeşeriyor” mottosuyla yatırımcıları Kayseri Sera OSB’ye davet etti.