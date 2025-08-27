Vekil Çopuroğlu, 'Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu, Kahramanmaraş’ta mahalle başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda mahalle başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyen Milletvekili Çopuroğlu, “Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar. Sahadaki en önemli bağımız, milletimizle gönül köprülerimizi kuran mahalle başkanlarımızdır. Bugün burada gördüğüm birlik, beraberlik ve samimiyet, 2028 hedeflerimiz için bize büyük güç veriyor” diye konuştu.