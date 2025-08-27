  • Haberler
  • Gündem
  • Vekil Çopuroğlu, 'Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar'

Vekil Çopuroğlu, 'Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 'Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar. Sahadaki en önemli bağımız, milletimizle gönül köprülerimizi kuran mahalle başkanlarımızdır' dedi.

Vekil Çopuroğlu, 'Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu, Kahramanmaraş’ta mahalle başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda mahalle başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyen Milletvekili Çopuroğlu,  “Bizim için teşkilatın gücü mahallelerimizden başlar. Sahadaki en önemli bağımız, milletimizle gönül köprülerimizi kuran mahalle başkanlarımızdır. Bugün burada gördüğüm birlik, beraberlik ve samimiyet, 2028 hedeflerimiz için bize büyük güç veriyor” diye konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

YKS'de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti
YKS’de dereceye giren Kayserili İmam Hatip öğrencileri Mühendisliği tercih etti
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı
Kayseri İHH Arama Kurtarma Ekibi, Cilo Dağı'na Tırmandı
Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Trabzonspor'a tarnsfer olan Mustaf Çiğdem'den Başkan Yalçın'a ziyaret
Kocasinan'da Okul Bahçeleri Yeni Döneme Hazırlanıyor
Kocasinan'da Okul Bahçeleri Yeni Döneme Hazırlanıyor
Kızık Yolu'nda 30 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı
Kızık Yolu'nda 30 Milyon TL'lik Ulaşım Yatırımı
Sunucu Pelin Çift, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde Mantı Doldurdu
Sunucu Pelin Çift, Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi'nde Mantı Doldurdu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!