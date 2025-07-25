Vekil Çopuroğlu, “Hunat Cami’nin gelecek kuşaklara aktarılması için takipçisi olacağız”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Melikgazi İlçe Müftüsü Alim Yaya ve Hunat Camisi müezzini Fatih Demir’den bilgiler alarak Hunat Camii’nde, gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması amacıyla yapılması gereken restorasyon çalışmaları için incelemelerde bulundu.

Hunat Camisi’nin önemli bir tarihi eser olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Cami'nin bu gördüğünüz duvar diplerinde bir de duvarın düşmanı olan beyazlıklar ve nemlenme var. Bu cami 1238'de yapıldı, 778-800 yıllık bir cami. Zaman zaman bazı onarımlar görmüş. Ve bu onarımlar, bugün bu hale gelmesine, yıpranmasına sebebiyet vermiş. Gördüğünüz gibi, restorasyona ihtiyacı var. Özellikle iç kısımlarında. Bu anlamda Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından projelendirildi. Kültür Bakanlığımıza gönderildi. Biz de bu anlamda bu projenin takipçisi olacağız. Şehre bir katkımız olsun. Bizim tarihi eser camilerimizde maalesef ben para vereyim de restore edeyim denmiyor. Bir takım izinler alınıyor. İlgili müdürlükler tarafından izinler veriliyor. Şu anda bu projelendirildi. Bunun takipçisiyiz. İnşallah yapılması, restorasyonunun bitirilmesi için gayret göstereceğiz. Bu camide kullanılan taş işçiliği, altın varak gibi geçici bir şey değil. Bu kalıcı bir şey. Bunun muhafazası, korunması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemli” ifadelerinde bulundu.