Vekil Çopuroğlu, “İktidar olarak işimize bakıyoruz”

AK Parti Kayseri Milletvekil Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin Amerika ile doğalgaz anlaşması yapması hakkında bilgiler veren AK Parti Kayseri Milletvekil Şaban Çopuroğlu, “Şimdi biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkınca batı özellikle Rusya'nın vanayı kapatırım tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Onlar da sıvılaştırılmış doğalgazı almadı mı Almanya? Aldı. Nereden aldı? İşte farklı ülkelerden getirdi. Elektriğe döndü. Evet, enerji arz güvenliği şu anda çok mühim bir hadise. Şu anda doğalgazı stoklama alanlarımız var. Yarın bir gün kendi ürettiğimiz doğalgaz yetmez ise dışarıdan da doğalgaz gelmezse bu vatandaş soğuktan mı kalsın diye doğalgaz stokladığımız alanlar var. Bunları niye stokluyorsunuz diyebilirler. Boşuna diye bu doğalgaza para veriyorsunuz diyebilirler. Ama bunların dedikleri bir tarafa biz Türkiye Cumhuriyeti'nin selameti için yapılan işlere bakmamız lazım. Özetle biz iktidar olarak işimize bakıyoruz” ifadelerinde bulundu.