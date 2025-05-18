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  • Vekil Çopuroğlu'ndan Hande Yener'e: Millet sahnede değil sandıkta konuşur

Vekil Çopuroğlu'ndan Hande Yener'e: Millet sahnede değil sandıkta konuşur

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Şarkıcı Yener'e tepki gösterdi. Milletvekili Çopuroğlu: 'Kimin zıpladığı değil, kimin milletin kalbinde yer ettiği önemlidir. Bu millet sahnede değil, sandıkta konuşur. Ve o sandık her seferinde gereken cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir' dedi.

Vekil Çopuroğlu'ndan Hande Yener'e: Millet sahnede değil sandıkta konuşur

Şarkıcı Hande Yener, Muğla'da verdiği konserde "Zıplamayan Tayyipçi" sloganına eşlik ederek dinleyicilerle birlikte zıpladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Şarkıcı Yener’e tepki gösterdi. Milletvekili Çopuroğlu; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu milletin gönlünde taht kurmuş, sadece Türkiye’nin değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmuş bir dünya lideridir. Onun adı geçtiğinde rahatsız olanlar bellidir: milli iradeden korkanlar, Türkiye’nin yükselişini hazmedemeyenler, milletin adamıyla derdi olanlardır. Evet biz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız, çünkü bu topraklarda dik duruşun, adaletin, kalkınmanın ve bağımsız Türkiye’nin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kimin zıpladığı değil, kimin milletin kalbinde yer ettiği önemlidir. Bu millet sahnede değil, sandıkta konuşur. Ve o sandık her seferinde gereken cevabı vermiştir, vermeye de devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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