Vekil Çopuroğlu'ndan, mobilya üreticilerine ziyaret

Mobilya üreticilerine yaptığı ziyarette konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Bugün ilginç bir toplantı yaptık, ev sahibimize teşekkür ediyorum. Başlangıç noktamızda Kayseri'mizin lokomotifi sanayicilerimizin ağırlıklı olarak bulunduğu mobilya sektörüydü. Yaklaşık 100 bin kişinin istihdam edildiği, ki Kayseri'nin istihdamın özellikle sigortalı işçi sayısının 285 bin olduğu bir şehirde, yaklaşık üçte birinin temsil edildiği bir noktadayız. Sanayicilerimiz ihracatla alakalı üzerlerindeki özellikle dövizde yeteri kadar artış olmamasından bahsettiler. İş gücünün toplam üretim üzerindeki maliyetinden bahsettiler. Bir de pazarlamaya giden insanlarımızın yurt dışına çıkarken yaşadıkları yeşil pasaportla alakalı yani kolay vize alınmasıyla alakalı konuları bahsettiler. Ama burada konuşurken şunun da altını çizdik. Kayseri Türkiye'nin tam ortasında bir şehir. Özellikle lojistik konusunda ciddi bir maliyeti barındırıyor. Ortada olduğumuz için de aslında büyük bir avantaja dönüşecekmiş gibi gözüküyor. Bir başka avantajımız da Kayseri'de geçtiğimiz haftalarda yaptığımız toplantılarda çok büyük tır filoları olan şirketler var. Bunlarla beraber hareket etmek suretiyle bu işi lehimize çevirebileceğimizle alakalı bir iyimserlik oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte tekrar buluşmak, bu konuları tekrar değerlendirmek üzere sözleştik” ifadelerinde bulundu.

Mobilya firma sahibi Ahmet Çanakçıoğlu, “Şimdi bütün sanayici arkadaşlarımızla devamlı biz oturduğumuz zaman konuşup sohbetler ediyoruz. Dediler, böyle vekillerimizden, bakanlarımızdan böyle gelen olur mu diye düşünürken, sağ olsun, Şaban vekilim bizim yanımıza geldi, bizlere şeref verdi. Bizlere moralmen motive etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tabii ki mobilyanın sorunları var. O sorunları da hep birlikte çözmek için mücadele edeceğimizi, istediğiniz her dakika bizleri arayın, bizlerden neye ihtiyaç hissediyorsanız biz hazırız diyorlar. Hatta Ankara'ya da davet etti. İnşallah, İnşallah buradaki sanayici arkadaşlarımızın hep birlikte birlik olup Ankara'ya da gidip sorunlarımızı yeniden dile getireceğiz” diye konuştu.