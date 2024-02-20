Vekil Çopuroğlu'ndan 'sadra şifa' çalışma
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ihracatçıların yeşil pasaport talepleri ile ilgili çalışmaların başladığını duyurdu.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sanayicilerin talebiyle alakalı çalışmaların başladığını ifade etti. Milletvekili Çopuroğlu, ihracatçıların yeşil pasaport talepleri ile alakalı çalışmaların başladığını ifade ederek, “Sanayicilerimizin talebi ile alakalı çalışmamızı başlattık. Hayırlı çalışmalar dileriz” ifadelerini kullandı.