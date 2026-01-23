Vekil Çopuroğlu'nun gayretleri sonuç verdi: Binlerce Kayseriliye İş İmkanı

  • Haberler
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de istihdama yönelik önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, 'Noter huzurunda çekilecek kura ile binlerce Kayserili hemşehrimize iş imkânı sağladık. Şehrimize hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile gerçekleştirilen Kayseri’ye İstihdam sağlanmasına yönelik yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Çopuroğlu yaptığı açıklamada, Kayseri’de istihdama yönelik önemli bir çalışmanın hayata geçirildiğini belirterek, “Noter huzurunda çekilecek kura ile binlerce Kayserili hemşehrimize iş imkânı sağladık. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

