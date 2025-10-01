Vekil Çopuroğlu, 'Önümüzdeki dönemde terörle mücadeleyle alakalı ciddi manada bir yol alınacak'

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Öncelikle hayırlı olsun demek istiyoruz. 28’inci dönemin 4’üncü yasama dönemi güzel, coşkulu, atmosfere açıldı. Tabii her zamanki gibi CHP yine bir eylem yapma gayreti içerisinde gelmedi. Gelseler iyi olurdu, atmosfer güzeldi. Cumhurbaşkanımız kürsüde yaptığı konuşmada, kürsüde hitaplarında dinlediğimizde karşımıza farklı konularda açıklamalar yaptı. Tabii aslında topluma çok fazla yansımasa da burada yasama faaliyetlerini yürütürken Meclis iç tüzüğü denilen hadise özellikle bu meclisin daha önce iç tüzük olarak kimin ne kadar konuşacağı, nasıl bir formatta kanunlara sunulacağıyla alakalı yapılan çalışmaların artık meclisin önünde olduğunu görüyoruz, yani bir engelleyici unsur olarak olduğunu hep beraber biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu dönemde inşallah bununla alakalı da güzel bir iç tüzük çalışması yapılacağını, yapmak istediğimizden bahsetti. Muhalefette CHP hariç tam kadro oradaydı. özellikle Cumhur İttifakımızın lideri Sayın Devlet Bahçeli bey de bizzat iştirak etti. Sayın Cumhurbaşkanımız destekleyici hamleler yaptı. En sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımız kürsüde konuşması bitince tek tek grup başkanvekillerine, grup başkanlarına, genel başkanlara tek tek tebrik etmek suretiyle aslında muhteşem bir mesaj verdi. Ama en önemli mesaj terörle mücadeleyle alakalı olan mesajdı. Bununla alakalı kimse endişe etmesin. Biz bilerek yapıyoruz, yol yürüyoruz, yürüdüğümüz yolda ne yapıyorsak bilerek yapıyoruz. Herhangi bir şekilde kimseyi incitecek bir hamlemiz olmadı, olamaz da ifadesini kullandı. Tabii burada şunu gösteriyor ki herhalde önümüzdeki dönemde bu terörle mücadeleyle alakalı ciddi manada bir yol alınacak” ifadelerinde bulundu.