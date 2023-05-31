Vekil Çopuroğlu, rozetini taktı
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kayıt yaptırarak rozetini taktı.
- 31.05.2023 18:16
- Güncelleme: 31.05.2023 18:16
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28'nci dönem milletvekili seçimlerinin sona ermesiyle milletvekili seçilen adaylar Ankara’ya giderek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kayıt yaptırmaya başladı. Ankara'ya giden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da TBMM'de milletvekilliği kaydının yaptırdı.
Milletvekili Çopuroğlu’na rozetini AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek taktı.
1ha
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