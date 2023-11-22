Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İle Görüştüğünü belirterek, “Bünyan Devlet Hastanemizde Nöroloji, Cildiye ve Göğüs Hastalıkları Uzman Hekim Kadrosu talebimizi, Akkışla ve Sarıoğlan İlçelerimize Devlet Hastanesi yapım talebimizi, 200 Yataklı Devlet Hastanesi yapım talebimizi, 100 Yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi Yapım talebimizi Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ilettik. Sağlık Bakanımızın göstermiş olduğu ilgiye ve talimatlarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.