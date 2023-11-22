Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

 AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri ve bazı ilçelerinde sağlık alanındaki hizmetlerle alakalı talepleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek iletti.

PAYLAŞ
  • 22.11.2023 13:04
  • Güncelleme: 22.11.2023 13:04
Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İle Görüştüğünü belirterek, “Bünyan Devlet Hastanemizde Nöroloji, Cildiye ve Göğüs Hastalıkları Uzman Hekim Kadrosu talebimizi, Akkışla ve Sarıoğlan İlçelerimize Devlet Hastanesi yapım talebimizi, 200 Yataklı Devlet Hastanesi yapım talebimizi, 100 Yataklı Akıl ve Ruh Sağlığı Merkezi Yapım talebimizi Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya ilettik. Sağlık Bakanımızın göstermiş olduğu ilgiye ve talimatlarına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Afet Bakanlığı Kurulmalı'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: ‘Afet Bakanlığı Kurulmalı’

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

DAHA FAZLA
Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'