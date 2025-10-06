Vekil Çopuroğlu: Sanayicilerimizin her zaman yanındayız

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte iş insanlarıyla buluşarak gündeme dair istişarelerde bulundu.Toplantıda sanayiciler; enflasyon beklentisi, dolar ve altının seyri, piyasaların genel durumu, işçi ve enerji maliyetleri ile ihracatçının beklentilerine dair görüşlerini paylaştı.

Sanayicilerin taleplerini ve beklentilerini dinleyen AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, “Kayseri’nin üretim gücü, ülkemizin kalkınmasının lokomotifidir. Emek veren, katma değer üreten tüm sanayicilerimizin her zaman yanında olmaya, onların yolunu açmaya ve desteklerini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.