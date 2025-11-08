Vekil Çopuroğlu, 'Yeşil alanlarımızı koruma konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 11 Kasım, Milli Ağaçlandırma Gününde yapılan çalışmalar ve fidan dikiminin önemi hakkında bilgiler verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Arzu etmememize rağmen, son birkaç yıldır gerek sıcaklık artışı, gerek insan eliyle, gerekse çevreye atılan cam şişe gibi atıkların neden olduğu yangınlar sonucunda, hem Türkiye’de hem de dünyanın her bölgesinde ağaç ve orman miktarımız ciddi şekilde azalmaktadır. Küresel ısınmadan ve su tasarrufundan söz ediyoruz; ancak bir yandan da küresel ısınmanın önündeki en büyük güç olan ağaçlandırma, yani yeşil alanlarımızı koruma konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında açıkladığı üzere, yüz milyonlarca ağacın dikilmesine öncülük etmiştir ve bundan sonra da ağaç dikme faaliyetleri devam edecektir. Bu kapsamda birkaç yıl önce ilan edilen 11 Kasım, bu konuda bir milat olmuştur. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin her birinde, uygun zaman dilimlerinde ağaç dikimi yapılabilmektedir. Kayseri başta olmak üzere diğer illerimizde de bu çalışmalara destek verilmektedir. Ancak sizinle birlikte yerinde incelediğimiz bir konuda özel bir hassasiyetimiz oluşmuştu. Bu hassasiyet şuydu: İnsanlar sadece bir gün için değil, yılın her döneminde ağaç dikebilsin istedik. Bir kişi vefat eden yakını, dedesi, yeni doğan çocuğu veya bir doğum günü için hediye olarak ağaç dikebilsin; bu anlamlı eylemi bir ağaçla taçlandırsın istedik. Ağaç dikildikten sonra insanlar zaman zaman gidip kendi ağacını görebilsin, üzerine ismini yazabilsin diye bir düşüncemiz ve projemiz oldu. Bu çerçevede Orman Bölge Müdürlüğümüzle birlikte bir çalışma yürüttük. Hem Orman Bölge Müdürlüğümüze hem de Sayın Valimiz Gökmen Çiçek’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bizim özellikle tercih ettiğimiz ağaç türü çınardır. Ecdadımız da hep çınar dikmiştir, akasya dikmemiştir. Bunun nedeni çınarın uzun ömürlü olmasıdır. Çınarın bir diğer özelliği ise en çok oksijen üreten ağaç türü olmasıdır. Günümüzde toplumda oksijen miktarı ve orman yangınları konusunda büyük bir hassasiyet oluşmuştur. Kendi aramızda “Acaba çam doğru bir tercih mi?” diye tartışmaya başladık. Kısa bir araştırma sonucunda gördük ki en fazla oksijen üreten ağaç çınardır. Ecdadımız da bunu bilerek boşuna çınar dikmemiştir” ifadelerinde bulundu.