Vekil Ersoy 'Biz Kayseri'yi de, Türkiye'yi de yöneteceğiz'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen Anneler Günü konserinde açıklamada bulundu. Çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını ve Türkiye'yi yöneteceklerini belirten Ersoy; “3 hilali bir gün Erciyes'in zirvesine dikeceğiz diyordum hep. Allah şahit o hedeften hiç şaşmadık, siz de şahit olun bir gün Erciyes'in zirvesine dikeceğiz. Allah şahit olsun diyorum. Şayet inanıyorsanız hiçbir şey hayal değildir. Ben mutluluğu şöyle tarif ediyorum. Aramızda evlatlarımız var, büyük ağabeylerimizin, teyzelerimizin torunları var. Mutluluk nedir biliyor musunuz? Eğer çocukluğunuzdan hayal ettiğiniz neye ulaştıysanız mutlu bireysiniz demektir. Ben bu günleri çocukluğumda hayal ettim ama yetmez. Biz Kayseri’yi de yöneteceğiz, Türkiye’yi de yöneteceğiz, Dünya’yı da yöneteceğiz ben böyle inanıyorum” ifadelerini kullandı.