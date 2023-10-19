Vekil Ersoy’dan Bakan Özhaseki’ye makamda ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kayseri’ye yapılacak olan yatırımlar hakkında konuştuğunu sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Ersoy, “Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımız, hemşerimiz Sayın Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek, Sevdamız Kayseri’mize yapılacak olan yatırımlar hakkında istişarede bulunduk. İnşallah çok yakın bir zamanda çok kıymetli yatırımlar Kayseri’mize kazandırılacaktır. Değerli Bakanımıza nazik kabulleri, ilgi ve alakalarından dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.