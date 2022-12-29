Vekil Ersoy: “Senin gibi hakemler bu şehri üzemez”

Dünya Kupası Şampiyonası arasından sonra Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor, Alanyaspor’a konuk oldu ve bu mücadelede 3-1 mağlup oldu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, karşılaşmada hakemlik yapan Tugay Kaan Numanoğlu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vekil Ersoy açıklamasında, “Ben bu şehre vatandaşlarımıza hizmet etmek için milletvekili seçildim. Şehrin hakkını korumak, güzel olan her şey yaşatmak için seçildim. Senin gibi hakemler bu şehri üzemez” ifadelerine yer verdi.