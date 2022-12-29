Vekil Ersoy: 'Senin gibi hakemler bu şehri üzemez'
Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile mücadelesinden 3-1'lik yenilgiyle döndü. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu için 'Senin gibi hakemler bu şehiri üzemez' açıklamasında bulundu.
- 29.12.2022 11:04
- Güncelleme: 29.12.2022 11:04
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Dünya Kupası Şampiyonası arasından sonra Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor, Alanyaspor’a konuk oldu ve bu mücadelede 3-1 mağlup oldu.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, karşılaşmada hakemlik yapan Tugay Kaan Numanoğlu için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Vekil Ersoy açıklamasında, “Ben bu şehre vatandaşlarımıza hizmet etmek için milletvekili seçildim. Şehrin hakkını korumak, güzel olan her şey yaşatmak için seçildim. Senin gibi hakemler bu şehri üzemez” ifadelerine yer verdi.
1ha
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