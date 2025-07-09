Vekil Genç, Yolsuzluktan Tutuklanan Belediye Başkanları için Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’in de bulunduğu CHP milletvekilleri, Erdoğan’ın grup konuşması sırasında TBMM'den Adalet Bakanlığı’na yürüdü.

‘Egemenlik milletindir’ pankartıyla gerçekleştirilen yürüyüş sırasında belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Ahmet Özer, Murat Çalık, Rıza Akpolat, Alaattin Köseler, Hasan Akgün, Hakan Bahçetepe, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek, Utku Caner Çaykara, Abdurrahman Tutdere ve Ahmet Şahin'in isimleri sayıldı. İsimler sayılırken vekiller hep bir ağızdan ‘Aramızda’ dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de yürüdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milletvekilleri, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz’, ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam’, ‘Hak, hukuk, adalet’, ‘Erdoğan istifa’, ‘Hükümet istifa’, ‘Diplomasız Erdoğan’, ‘Başkanlar dönecek, mücadele sürecek’ ve ‘Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz’ sloganları atıldı.

Öte yandan Adalet Bakanlığı önüne ulaşan vekiller burada basın açıklaması gerçekleştirdi.