Vekil Hulusi Akar: 'Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri olması, bizim için gurur kaynağıdır'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Mimar Sinan teması ile başladı.

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  • 24.09.2023 10:55
  • Güncelleme: 24.09.2023 10:55
Vekil Hulusi Akar: 'Kayseri'nin 2024 Avrupa Spor Şehri olması, bizim için gurur kaynağıdır'

Maratonun halk koşusu öncesinde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Şehrimizde bir günde 115 bin kişinin spor yapma imkânı var. Ayrıca Avrupa Spor Şehirleri kapsamında yapılan çalışmalar var. 2024 yılında Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri olarak belirlenmesi, bizim için gurur kaynağıdır. Bu noktaya gelinmesinde Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı çalışmalar çok değerlidir” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Kayseri Yarı Maratonu’nun Mimar Sinan teması devam ediyor. 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olarak gerçekleştirilen maratonda koşucular; sabah 8’de, başlangıç noktası olan Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayarak bitiş noktasına ulaşmasının ardından halk koşusu da başladı.
Halk koşusu öncesi konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Spor meselesinde Kayseri gerçekten önemli adımlar attı. Şu anda bir günde 115 bin kişinin spor yapma imkânı olan bir şehirdeyiz. Bundan dolayı da spor koçu halinde çalışma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kutluyorum. Gençlerden yaşlılara, kadından erkeğine herkesin spor yapma imkânı var. Bu gerçekten önemli bir fırsat. Hareket etmek, spor yapmak için imkân sağlamak gerekiyor. Hepimizin sporcu olması da şart değil ancak günlük hayatımızın bir parçası olarak sağlıklı bir yaşam için yürümeliyiz” dedi.
‘KAYSERİ’NİN 2024 AVRUPA SPOR ŞEHRİ OLMASI, GURUR KAYNAĞIDIR’
Kayseri’de bir günde 115 bin kişinin spor yapma imkânına sahip olduğunu ve Avrupa spor şehirleri çalışmaları sonucunda Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri seçildiğini açıklayan Vekil Akar, “Bunu gerçekten övünçle söylüyoruz, şehrimizde bir günde 115 bin kişinin spor yapma imkânı var. Ayrıca Avrupa Spor Şehirleri kapsamında yapılan çalışmalar var. 2024 yılında Kayseri’nin Avrupa Spor Şehri olarak belirlenmesi, bizim için gurur kaynağıdır. Bu noktaya gelinmesinde Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı çalışmalar çok değerlidir.  Yurt dışından gelen birçok sporcu sabah 8’de maratona başladı, şimdi de vatandaşlarımızı teşvik ediyoruz. Sporun teşvik edilmesinde Cumhurbaşkanımız da öncülerden birisi, böyle çalışmalara çok katkı sağlıyor. Biz de bunu hep beraber ülkemizde yaygınlaştırıyoruz. Kayserimiz de bu konuda gerçekten öncü rolünü büyük bir başarıyla uyguluyor” şeklinde konuştu.

1ha

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