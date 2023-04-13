Vekil Karayel: “İstanbul milletvekilliği aslında ödüldür”

AK Parti 26 ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde İstanbul 2. bölge 6. sıradan aday gösterildi. Karayel, İstanbul’a yola çıkmadan önce partililer tarafından Kayseri Havalimanında karşılandı. Vekil Karayel, İstanbul’dan milletvekili olduğu takdirde Kayseri’yi unutmayacağını ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Karayel, “Kayseri’mize 2015 yılından beri milletvekili olarak hizmet ediyoruz. 28. Dönem Milletvekilliği döneminde de inşallah bundan sonra İstanbul’da 2. Bölge 6. Sıra adayı olarak milletvekili adaylığı sürecimize başladık. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, takdirleriyle İstanbul milletvekilliği bize layık görüldü. Bu aslında bir ödüldür. İstanbul Milletvekili olmamız demek Kayseri’de son günümüz anlamına gelmiyor, yine şehrimizin üstünden elimizi çekmeden çalışacağız. Önemli olan vazifeye başladığınızda nasıl karşılandığınız değil tamamladığınızda nasıl uğurladığınızdır. Bu anlamda Kayseri halkımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı ve İstanbul’a güzel bir uğurlama oldu. Kayseri Milletvekiliyken meclisteki odamız vatandaşlarımızın odasıydı, burada birçok kişi ve burada olamayan insanları da orada ağırlamıştık. Bundan sonra da inşallah meclisteki odamız hem İstanbulluların hem de Kayserililerin olacak” diye konuştu.