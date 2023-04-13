Vekil Karayel: 'İstanbul milletvekilliği aslında ödüldür'

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'dan aday gösterilen AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, bu tercihin aslında ödül olduğunu söyledi. Karayel, 'Bundan sonra da inşallah meclisteki odamız hem İstanbulluların hem de Kayserililerin olacak' dedi.

PAYLAŞ
  • 13.04.2023 14:15
  • Güncelleme: 13.04.2023 14:15
  • 90
Vekil Karayel: 'İstanbul milletvekilliği aslında ödüldür'

AK Parti 26 ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi'nde İstanbul 2. bölge 6. sıradan aday gösterildi. Karayel, İstanbul’a yola çıkmadan önce partililer tarafından Kayseri Havalimanında karşılandı. Vekil Karayel, İstanbul’dan milletvekili olduğu takdirde Kayseri’yi unutmayacağını ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti. 

Karayel, “Kayseri’mize 2015 yılından beri milletvekili olarak hizmet ediyoruz. 28. Dönem Milletvekilliği döneminde de inşallah bundan sonra İstanbul’da 2. Bölge 6. Sıra adayı olarak milletvekili adaylığı sürecimize başladık. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, takdirleriyle İstanbul milletvekilliği bize layık görüldü. Bu aslında bir ödüldür. İstanbul Milletvekili olmamız demek Kayseri’de son günümüz anlamına gelmiyor, yine şehrimizin üstünden elimizi çekmeden çalışacağız. Önemli olan vazifeye başladığınızda nasıl karşılandığınız değil tamamladığınızda nasıl uğurladığınızdır. Bu anlamda Kayseri halkımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı ve İstanbul’a güzel bir uğurlama oldu. Kayseri Milletvekiliyken meclisteki odamız vatandaşlarımızın odasıydı, burada birçok kişi ve burada olamayan insanları da orada ağırlamıştık. Bundan sonra da inşallah meclisteki odamız hem İstanbulluların hem de Kayserililerin olacak” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vekil Karayel: 'İstanbul milletvekilliği aslında ödüldür'

Vekil Karayel: “İstanbul milletvekilliği aslında ödüldür”

Semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu

Semt pazarlarında Ramazan yoğunluğu

KASKİ'den su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

KASKİ’den su borcu olanlara yapılandırma fırsatı

Kayserili sanayiciler, Adıyaman'da Vali Çiçek'le buluştu

Kayserili sanayiciler, Adıyaman’da Vali Çiçek’le buluştu

33 yıldır hatimle teravih namazı kıldırıyor

33 yıldır hatimle teravih namazı kıldırıyor

Bakan Akar, Özhaseki ve Büyükkılıç'tan Kartal Şehitliğine ziyaret

Bakan Akar, Özhaseki ve Büyükkılıç'tan Kartal Şehitliğine ziyaret

Çok Okunanlar
1
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

2
Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

Kayseri'de üniversiteler uzaktan eğitimle devam edecek

3
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

4
Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

Vali Yardımcısı Özsoy, İYİ Parti milletvekili aday adaylığı için istifa etti

5
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy aday adaylığı için istifa etti

6
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'da 'Gönül Kazan'ı projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine yemek dağıtılıyor

Kocasinan’da ‘Gönül Kazan’ı projesiyle 65 yaş üstü 160 vatandaşın evine yemek dağıtılıyor

Talas'ta mezarlıklar bayram öncesi temizleniyor

Talas’ta mezarlıklar bayram öncesi temizleniyor

DAHA FAZLA
Verenel Derneği'nden Başkan Öztürk'e Ziyaret

Verenel Derneği'nden Başkan Öztürk'e Ziyaret

Milletvekili adaylarına büyükşehirde coşkulu karşılama

Milletvekili adaylarına büyükşehirde coşkulu karşılama

Yarı fiyatına cep telefonu gençlerde heyecan uyandırdı

Yarı fiyatına cep telefonu gençlerde heyecan uyandırdı

AK Parti seçim startını verdi

AK Parti seçim startını verdi

Bakan Akar: 'Terör örgütü şu an çöküş halinde'

Bakan Akar: 'Terör örgütü şu an çöküş halinde'