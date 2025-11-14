Vekil Kılıç 'Kapadokya'nın arkeolojik mirası yalnız Nevşehir değil, Kayseri'yi de kapsamaktadır'

MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, TBMM’de yaptığı konuşmada, Soğanlı Vadisi’nin de yer aldığı Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları içerisinde yer alan bölgenin turizm potansiyelinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Filiz Kılıç, bölge turizminin geliştirecek yeni stratejilere ihtiyaç duyulduğunu belirterek; “Kapadokya'nın arkeolojik mirası yalnız Nevşehir değil, Kayseri, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat illerini de kapsamaktadır. Bölgede Kapadokya uygarlığına ait son derece değerli eserler bulunmasına rağmen müzelerin ziyaretçi oranları oldukça düşüktür, birçok kıymetli eser depolarda beklemektedir. Turistler doğa deneyimini yaşarken bölgenin tarihî ve arkeolojik boyutuna yeterince erişme imkânı bulamamaktadır. Nevşehir Müzesi uzun süredir işlevsiz durumdadır. Bu nedenle, turizm stratejilere

uygun bir şekilde turizm trafiğine uygun bir alanda Kapadokya Arkeoloji Müzesinin hayata geçirilmesi bölgesel turizm stratejisinin tamamlayıcı unsuru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Soğanlı Vadisi’ne ve Yeşilhisar ilçesinde bulunan Aziz George Kilisesinin önemine değinen Milletvekili Kılıç, “Kapadokya aynı zamanda erken Hristiyanlık mirası bakımından da evrensel bir değere sahiptir. Aziz George'un Kapadokya'yla bağı dünyada hak ettiği ölçüde tanınamamaktadır. Güzelöz ve Soğanlı Vadisi çevresinde Aziz George'un doğumuna dair güçlü tarihsel ve kültürel inanç mevcuttur. Kasım 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kayseri'ye bağlı Soğanlı bölgesinin Kapadokya Alan Başkanlığı sınırına dâhil edilmesi bu konuda yeni bir fırsat doğurmuştur. Güzelöz-Soğanlı-Sobesos hattında Aziz George'un mirasını görünür kılacak uluslararası bir inanç turizmi stratejisi geliştirilmelidir” açıklamasını yaptı.