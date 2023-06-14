Vekil Özdemir ve Ersoy, TBMM Komisyonunda

Yaşanan seçimlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon üyeleri de belirlendi. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir TBMM Dışişleri Komisyonu Üyeliğine, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “TBMM Dışişleri Komisyonuna Seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir'i ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Seçilen Kayseri Milletvekilimiz Sayın M. Baki Ersoy'u tebrik eder şehrimize hayırlar getirmesini dileriz” ifadelerine yer verildi.