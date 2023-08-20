Vekil Özsoy, 'Dadaloğlu, ay yıldızlı bayrağın altında bir araya gelmek demek'

Tomarza  Belediyesi 29. Ulusal 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 'Dadaloğlu yiğitlik, haksızlığa baş kaldırmak ve en önemlisi de ay yıldızlı bayrağın altında bir araya gelmek demek' dedi.

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  • 20.08.2023 16:41
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:41
Vekil Özsoy, 'Dadaloğlu, ay yıldızlı bayrağın altında bir araya gelmek demek'

Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi’nde 19 – 20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Tomarza Belediyesi 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenlikleri’nin son gününde konuşan Ak Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, etkinliğin önemine ve Dadaloğlu’na vurgu yaparak, “Dadaloğlu yiğitlik, haksızlığa baş kaldırmak ve en önemlisi de ay yıldızlı bayrağın altında bir araya gelmek demek. Bütün Dadaloğlulu ve bütün yiğit Avşar oğlu kardeşlerimi bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Dadaloğlu Şenliklerinde aynı duygularla bir arada bulunmaktan şeref duyuyorum. Dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin sembolü haline gelen bu şenlikler, hasretleri vuslatlara çeviriyor ve bizleri bir araya getiriyor. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi temennisiyle Tomarza Belediye Başkanıma ve emeği geçen Tomarzalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dadaloğlu'nun iki dörtlüğüyle de konuşmama son vermek istiyorum” şeklinde konuştu.
Vekil Özsoy konuşmasını Dadaloğlu’nun bir şiiriyle sonlandırdı.

1ha

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