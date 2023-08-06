Vekil Özsoy, ”Yurtdışından gelen, Kayseri’de yaşayan vatandaşlar buraya vuslata gelmişler”

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Felahiye Belediyesi tarafından düzenlenen 17’nci Sıtmapınar Şenliği başladı. Şenlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Felahiye’de çok güzel bir hava var. Vatandaşlarımız çok kalabalık. Yurt dışından gelen vatandaşlar, Kayseri’de yaşayan Felahiyeliler gerçekten buraya vuslata gelmişler. Burada olmaktan çok mutluyuz. Belediye başkanlarımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla daha önce bürokrat olarak görüşüyorduk şimdi milletvekili olarak görüşüyoruz. Hizmet etmek çok güzel bir şey. Festivaller, insanların bir arada olması kavuşmasıdır. Yurt dışında çok fazla Felahiyeli var, onlar da gelmişler festivale. Hep birlikte mutluyuz. Ben çok mutluyum burada olmaktan” diye konuştu.